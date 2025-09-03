ترمپ از انتقال قرارگاه فرماندهی فضایی امریکا به ایالت الاباما خبر داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که فرماندهی فضایی ایالات متحده به ایالت الاباما منتقل خواهد شد و تصمیم اداره بایدن مبنی بر حفظ آن در محل فعلی‌ اش در ایالت کلورادو را لغو کرد.

ترمپ در قصر سفید به خبرنگاران گفت: " با کمال افتخار اعلام می‌‌کنم که فرماندهی فضایی ایالات متحده به مکان زیبایی به نام هنتسویل، الاباما، که از این به بعد برای همیشه با نام شهر راکت شناخته خواهد شد، منتقل می‌شود."

رییس جمهور ترمپ افزود: " این امر منجر به ایجاد بیش از سی هزار شغل در الاباما و میلیاردها دالر سرمایه‌ گذاری خواهد شد. از همه مهم‌تر، این تصمیم به امریکا کمک می‌‌کند تا از مرزهای مرتفع دفاع کرده و بر آن تسلط یابد."

فرماندهی فضایی ایالات متحده که اولین بار در سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، به طور فعال نیروهای مشترک اردو، نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی فضایی ایالات متحده را به کار می‌‌گیرد و از سال ۲۰۲۰ به طور موقت در شهر کلورادو اسپرینگز در ایالت کلورادو مستقر بوده است.

در سال ۲۰۲۱، نیروی هوایی ایالات متحده به دلایل مختلف از جمله هزینه‌ها، شهر هنستویل در ایالت الاباما را به عنوان محل ترجیحی برای قرارگاه دایمی فرماندهی فضایی معرفی کرد.

با اینحال، حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت که کلورادو اسپرینگز، میزبان دایمی قرارگاه فرماندهی فضایی باشد.

بر اساس معلومات نشر شده در وبسایت فرماندهی فضایی، این تشکیل نظامی "مسوول انتقال قابلیت‌های فضایی به نیروهای مشترک و مرکب و حفاظت و دفاع از حوزۀ فضایی" است.

نیروهای فضایی ایالات متحده که یک شاخۀ تخصصی‌تر نظامی است، در سال ۲۰۱۹ و در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ تاسیس شد.