دیدار ترمپ با نتنیاهو؛ طرح صلح غزه شامل اجندا است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، قرار است امروز دوشنبه ۲۹ دسمبر در اقامتگاهش در فلوریدا با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل دیدار کند که این پنجمین دیدار دو رهبر در سال روان است.

نتنیاهو که روز یکشنبه به فلوریدا رسید، پیش از دیدار با ترمپ، صبح دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده دیدار کرد.

شوش بدروسیان، سخنگوی صدر اعظم اسراییل، پیش از عزیمت نتنیاهو به ایالات متحده با نشر پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که صدر اعظم نتنیاهو در مورد مرحلۀ دوم طرح صلح ترمپ برای غزه صحبت خواهد کرد.

طرح صلح ترمپ برای غزه که در ماه سپتمبر ارایه شد، ماه بعد با آتش‌بس وارد مرحلۀ نخست خود شد که به جنگ دو ساله در سرزمین‌های فلسطینی پایان داد. این جنگ با حمله گروه تروریستی حماس بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود.

بدروسیان گفت که نتنیاهو در مورد الزامات مرحلۀ دوم این طرح که خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه است و نیز الزام مرحلۀ سوم مبنی بر "افراط‌گرایی زدایی" مردم غزه بحث خواهد کرد.

سخنگوی صدر اعظم اسراییل گفت که نتنیاهو بر اهمیت حصول اطمینان از بازگرداندن جسد آخرین گروگان اسراییلی باقی مانده در غزه، تاکید خواهد کرد. ران گویلی، افسر پیشین پولیس اسراییل آخرین گروگانی است که جسد وی تا کنون در نزد حماس در غزه باقی مانده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، به تاریخ ۱۱ دسمبر در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفت که حکومت ترمپ سرگرم کار روی این موضوع است.

نتنیاهو در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس تصاویری از دیدارش با والدین گویلی را نشر کرد. این دیدار روز یکشنبه و پس از ورود نتنیاهو به فلوریدا صورت گرفت. نتنیاهو نگاشته است که در دیدار با والدین گویلی به آنان وعده سپرده است که اسراییل هرآنچه را در توان دارد، به خرج می‌دهد تا جسد گویلی به اسراییل برگردانده شود.

نتنیاهو گویلی را قهرمان اسراییلی خواند و برگرداندن جسد وی را "یک تعهد اخلاقی، ملی و انسانی" خواند. او گفت: "تا زمانی که این ماموریت را به پایان نرسانیم، آرام نخواهیم گرفت."

ترمپ به تاریخ ۱۶ دسمبر در مراسم هنوکا در قصر سفید گفت که طرح صلح برای غزه که حمایت اسراییل و کشورهای بزرگ عرب و مسلمان را جلب کرده است، "صلح واقعی" را برای شرق میانه به ارمغان آورده است.