قصر سفید: برنامه ‌ریزی برای مرحله دوم توافق صلح غزه جریان دارد

سخنگوی قصر سفید می ‌گوید که حکومت ایالات متحده برای برقراری "یک صلح پایدار و با دوام" در غزه تلاش می ‌کند و برای مرحله دوم توافق صلح، برنامه‌ ریزی‌های زیادی در پشت صحنه جریان دارد.

کارولین لیویت، ‌سخنگوی قصرسفید، در جریان کنفرانس خبری ‌روز پنجشنبه یازدهم دسمبر در پاسخ به پرسش مایکل لیپین، خبرنگار صدای امریکا، درباره اقدامات حکومت امریکا برای نزدیک‌تر کردن طرف‌ های منطقه به مرحله دوم طرح صلح دونالد ترمپ برای غزه، گفت: " نخست باید بگویم همین که شما با گذشت فقط ده ماه از آغاز کار حکومت این رییس ‌جمهور از من در مورد طرح صلح در غزه می ‌پرسید، چه موفقیت بزرگی است. چون این یک واقعیت در منطقه است. و تنها به دلیل رهبری این رییس ‌جمهور بود که این امر تحقق یافت و همه گروگان‌های زنده، بازگردانده شدند."

سخنگوی قصر سفید در مورد پیشرفت در روند بازگرداندن اجساد گروگان‌ها تاکید کرد و افزود: " اجساد تمامی گروگان‌های فوت شده، به جز یک نفر، بازگردانده شده است. البته ما هنوز روی آخرین مورد کار می‌ کنیم."

لیویت علاوه کرد: " برنامه‌ ریزی‌های زیادی در پشت صحنه برای مرحله دوم توافق صلح در حال انجام است و وقتی امریکا آماده باشد تا این موضوعات را در مورد هیات صلح، نیروهای امنیتی اسراییل و حکومت تکنوکرات فلسطینی علنی کند، ما در زمان مناسب این اعلامیه ‌ها را منتشر خواهیم کرد."

خانم لیویت درباره دلیل سکوت "مذاکره ‌کنندگان و تیم‌ های حاضر در محل" درباره این موضوع گفت که آنها سعی می ‌کنند تا "در این مورد سنجیده و متفکرانه عمل کنند. صلح در غزه چیزی است که ۷۰ سال برای دستیابی به آن تلاش صورت گرفته است. پس این یک مشکل پیچیده است و این حکومت می‌ خواهد در مورد آن بسیار هوشمندانه عمل کند."

او تاکید کرد: "ما می‌ خواهیم یک صلح پایدار و با دوام را تضمین کنیم. و وقتی این اعلامیه‌ها آماده شوند، اعلام خواهند شد."

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در مراسمی در قصر سفید به خبرنگاران گفت که اعضای هیات صلح، که او ریاست آن را بر عهده خواهد داشت، " اوایل سال آینده" اعلام خواهند شد.

آقای ترمپ گفت: "این یکی از افسانه ‌ای ‌ترین هیات‌های تاریخ خواهد بود. اساساً، سران مهم‌ترین کشورها در آن حضور خواهند داشت. پادشاهان، روسای جمهور، صدراعظم ها - همه آنها در هیات صلح [شامل] خواهند بود."

مرحله نخست این طرح از ۱۸ اکتوبر آغاز شد و شامل آتش ‌بس فوری و نامحدود بود که اسراییل و حماس با آن موافقت کردند. بر اساس این توافق، حماس موظف شد همه گروگان‌هایی را که در جریان حمله تروریستی به اسراییل و قبل از آن ربوده بود و تا زمان آغاز آتش ‌بس همچنان در اسارت داشت، آزاد کند.

از مجموع ۴۸ گروگان زنده یا جان ‌باخته، حماس تاکنون ۴۷ تن را بازگردانده است. تنها پیکر ران گووی ‌لی، افسر پولیس اسراییلی، که در حمله تروریستی ۷ اکتوبر حماس کشته شد و جسدش را به غزه بردند،‌ هنوز بازگردانده نشده است.

اسراییل نیز در بدل آزادی گروگان‌ها دو هزار زندانی فلسطینی را که به اتهام‌های امنیتی بازداشت کرده بود، آزاد کرد و پیکر صدها فلسطینی کشته ‌شده را بازگرداند.

در مرحله دوم این طرح، قرار است نیروی بین‌المللی ثبات در نیمه ‌ای از غزه که هنوز در کنترول حماس است، مستقر شود و وظیفه خلع سلاح این گروه را بر عهده گیرد. حماس درخواست‌های مربوط به خلع سلاح را رد کرده است. نیم دیگر غزه در کنترول نیروهای اسراییلی قرار دارد.