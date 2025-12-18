مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه ۱۸ دسمبر اعلام کرد که ایالات متحده دو قاضی محکمۀ بینالمللی جرایم (محکمۀ هاگ) را به خاطر هدف قراردادن اسراییل، تحریم کرده است.
روبیو با اشاره به فرمان اجرایی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، که در ماه فبروری محکمۀ بینالمللی جرایم را تحریم کرد، در بیانیهای گفته است: "امروز، دو قاضی محکمۀ بینالمللی جرایم، گوچه لوردکیپانیدز از جورجیا و اردنبالسورن دامدین از منگولیا، را به تاسی از فرمان جرایی ۱۴۲۰۳ تحریم میکنم."
وزیر خارجۀ ایالات متحده در این بیانیه گفته است: "این افراد در تلاشهای محکمۀ بینالمللی جرایم برای تحقیق، دستگیری و بازداشت یا بازجویی شهروندان اسراییل، بدون موافقت اسراییل، دخالت مستقیم دارند."
به گفتۀ روبیو، محکمۀ هاگ به دخالت در "اقدامات سیاسی" علیه اسراییل ادامه میدهد. روبیو افزود: "سواستفادۀ محکمۀ بینالمللی جرایم از قدرت را تحمل نخواهیم کرد، چونکه حاکمیت ایالات متحده و اسراییل را نقض کرده و شهروندان ایالات متحده و اسراییل را در حیطۀ قضایی محکمۀ بینالمللی جرایم قرار میدهد."
محکمۀ بینالمللی جرایم این اقدام ایالات متحده را محکوم کرده و آن را حملۀ آشکار بر استقلالیت این نهاد خوانده است.
ایالات متحده و اسراییل عضویت محکمۀ بینالمللی جرایم را ندارند و روبیو با اشاره به این نکته گفته است که امریکا و اسراییل حوزۀ صلاحیت قضایی این محکمه را رد میکنند.
ایالات متحده در ماه اگست بر چهار مقام و در ماه جون سال روان نیز بر چهار قاضی دیگر محکمۀ بینالمللی جرایم به خاطر هدف گیری اسراییل از سوی این محکمه تحریم وضع کرد.
محکمهٔ بینالمللی جرایم دستور بازداشت بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل را به خاطر این ادعاها صادر کرده است که گویا اقدامات نظامی وی در غزه در پی حملات تروریستی اکتوبر ۲۰۲۳ حماس بر اسراییل، موجب جنایات جنگی شده است.
