دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ اگست به یادبود از نظامیان امریکایی که در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، در حملۀ انتحاری در نزدیکی دروازۀ "ابی‌گیت" میدان هوایی بین‌المللی کابل کشته شدند، اعلامیه‌ای را صادر کرد.

در هنگام امضای این اعلامیه که مصادف با چهارمین سالروز این رویداد بود، شماری از بازماندگان این نظامیان امریکایی در دفتر کار ترمپ حضور داشتند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما این ۱۳ روح بزرگ را به یاد می‌داشته باشیم، اما افرادی را که به شدت زخمی شدند نیز به یاد داریم، سربازان ما، که تقریباً ۳۲ نفر اند و همیشه با آنان در تماس استیم. آنان بازوان، پاهای شان را از دست داده و صورت‌های آنان تکه تکه شد. آنان رنج بردند و ما آن را درک می‌کنیم. این هرگز نباید اتفاق می‌افتاد."

افزون بر ۱۳ نظامی امریکایی، کم و بیش ۱۸۰ شهروند افغان، عمدتاً غیرنظامیان، که در تلاش فرار از افغانستان بودند، در این حملۀ مرگبار کشته شدند.

ترمپ و معاونش، جی دی ونس، بار ملامت این رویداد را به دوش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، افگندند. دونالد ترمپ گفت: "یک دسته افراد بی‌کفایت در آن زمان کشور مان را اداره می‌کردند."

ترمپ گفت: "آن یک روز وحشتناکی بود. فکر می‌کنم از بسیاری جهات، بدترین روز بود. شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما بود. با اینحال، همزمان چیزهای زیادی آموختیم. درس بزرگی آموختیم و این دیگر هرگز تکرار نخواهد شد."

ونس پس از امضای این اعلامیه با انتقاد از حکومت بایدن گفت: "این واقعیت است که رییس جمهور ایالات متحده عزیزان شما را به دلیل بی‌کفایتی از دست داد، اما هرگز در حکومت شما به آن اذعان نکرد، هرگز واقعاً قلم به دست نگرفت تا بگوید ما از فداکاری شما سپاس‌گزاریم".

در سال ۲۰۲۱، حکومت جو بایدن بر اساس توافقنامۀ دوحه که در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، میان ایالات متحده و طالبان امضا شده بود، دستور خروج کامل نظامیان امریکایی را از افغانستان داد.

بایدن که به خاطر خروج "پرهرج و مرج" نظامیان امریکایی از افغانستان به شدت زیر انتقاد قرار گرفته است، از کارکرد حکومت خود در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان همواره دفاع کرده است.

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز بار ملامت این رویداد را به دوش حکومت جو بایدن انداخت و گفت: "قوای نظامی باید در مورد چگونگی این رویداد در افغانستان پاسخ بدهد."

هگست گفت که تحقیق گسترده در مورد رویداد ابی‌گیت در جریان است و به گفتۀ وی نتایج آن تا اواسط سال ۲۰۲۶ نشر خواهد شد.

به گفتۀ وزیر دفاع ایالات متحده، شان پارنل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، تحقیقات گسترده را در مورد حملۀ دروازۀ ابی‌گیت رهبری می‌کند.