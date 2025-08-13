قصرسفید می‌گوید که رئیس جمهور دونالد ترمپ قرار است در پایان این ماه از لی جی میانگ، رئيس جمهور کوریای جنوبی، میزبانی کند.

یک مقام قصرسفید در یک ایمیل به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور لی به تاریخ ۲۴ آگست به واشنگتن خواهد رسید و به تاریخ ۲۵ آگست با رئیس جمهور ترمپ ملاقات خواهد کرد.

این نخستین دیدار میان این دو رهبر خواهد بود و پس از احراز کرسی ریاست جمهوری در اوایل ماهٔ جون، این نخستین سفر رئيس جمهور لی به وانشگتن نیز خواهد بود.

دیدار میان هردو رهبر در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و کوریای جنوبی به تازگی یک توافقنامهٔ تجارتی در مورد واردات و سرمایه‌گذاری‌ها را امضا کردند.

رئیس جمهور ترمپ ماهٔ گذشته اعلام کرد که ایالات متحده به یک "توافق کامل تجارتی" با جمهوری کوریا، به شمول تعرفهٔ ۱۵درصدی بر واردات از کوریای جنوبی به ایالات متحده، موافقه کرد.

دونالد ترمپ به تاریخ ۳۰جولای در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که براساس توافقنامه، کوریای جنوبی به سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دالری روی آن برنامه‌های در ایالات متحده موافقه کرده که ترمپ آن را انتخاب خواهد کرد و به ارزش ۱۰۰میلیارد دالر، گاز مایع و دیگر محصولات انرژی ایالات متحده را خریداری خواهد کرد.

هردو کشور همچنان توافق کرده اند که کوریای جنوبی حاضر به تجارت با ایالات متحده خواهد بود، و تولیدات امریکایی به شمول موتر، لاری و محصولات زراعتی را خواهد پذیرفت.

به گفتهٔ ترمپ، بر امریکا تعرفه تطبیق نخواهد شد.