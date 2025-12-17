دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که اعمال گستردۀ تعرفهها منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصد کسر تجارتی ایالات متحده شده و این نتایج به زودی بیشتر هم خواهد شد.
رییس جمهور دونالد ترمپ، روز سه شنبه (۱۶ دسمبر) در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ارقام تازه به نشر رسیده نشان میدهد که تعرفهها، کسر تجارتی ایالات متحدۀ امریکا را به بیش از نصف کاهش داده است. این بزرگتر از پیشبینی هر کسی دیگری است، به استثنای من، و در آیندۀ نزدیک قویتر هم خواهد شد."
ترمپ گفته است: "هر یک باید دعا کند که محکمۀ عالی ایالات متحده، از خرد و نبوغ لازم برخوردار باشد تا به [استفادۀ] تعرفهها برای حفاظت از امنیت ملی و آزادی مالی، اجازه دهد!"
دونالد ترمپ تاکید کرده است که " نیروهای شیطانی و متنفر از امریکا علیه ما وجود دارند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها پیروز شوند."
این اظهارات رییس جمهور ، قبل از صدور حکم محکمۀ عالی ایالات متحده در مورد تعرفههای حکومت ترمپ، بیان میشود. انتظار میرود که محکمۀ عالی امریکا در مورد این تعرفهها و قانونی بودن آن به زودی حکم کند.
دو اقامۀ دعوا علیه این تعرفهها وجود دارد - یکی از سوی یک تولیدکننده اسباببازیهای آموزشی و یکی دیگر از سوی یک تجارت خانوادگی واردکنندۀ مشروبات الکولی.
اکنون محکمۀ عالی ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که آیا رییس جمهور طبق قانون اساسی ایالات متحده، اختیار قانونی برای اعمال تعرفهها دارد یا نه.
تازه ترین ارقام وزارت تجارت ایالات متحده نشان میدهد که کسر تجارتی ایالات متحده در ماه سپتمبر به ۵۲.۸ میلیارد دالر رسیده که پایینترین حد کسر تجارتی در پنج سال اخیر میباشد.
گروه