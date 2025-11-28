دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که او "مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را برای همیش متوقف" خواهد کرد. دونالد ترمپ خواهان "معکوس کردن مهاجرت" شده تا سیستم ایالات متحده بتواند "به گونۀ کامل" از پالیسی های مهاجرتی گذشته که به گفتۀ ترمپ "دستآوردها و شرایط زندگی" امریکاییها را "از بین برده"، بهبود یابد.

ترمپ، در این پیام پنجشنبه شب (۲۸ نومبر) که در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل به نشر رسید، نام کدام کشور را مشخص نکرد و جزییات بیشتری هم نداد.

این اظهارات ترمپ در واکنش به گلوله باری روز چهارشنبه یک مهاجر افغان بر منسوبین گارد ملی در شهر واشنگتن دیسی، بیان شده است. این پیام پس از آن به نشر رسید که رییس جمهور ترمپ مرگ یکی از سربازان گارد ملی را در رویداد که او آن را حملۀ تروریستی خواند، تایید کرد.

رییس جمهور ترمپ با اشاره به حکومت جوبایدن، در این پیام تروت سوشیل نگاشته است: "من مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را به طور دایم متوقف خواهم کرد تا سیستم ایالات متحده به طور کامل بهبود یابد، تمام ورود غیرقانونی افراد [توسط]بایدن، به شمول آنهایی را که توسط قلم اتومات جو بایدن خوابآلود امضا شده است، لغو خواهم کرد و هر کسی را که سرمایۀ خالص ایالات متحده نیست، اخراج خواهم کرد."

دونالد ترمپ همچنان تعهد کرد تا به "تمام مزایا و سبسایدی‌های فدرال را به افراد که شهروندی این کشور را ندارند، پایان دهد. مهاجرانی را که آرامش داخلی را تضعیف میبخشند، سلب تابعیت کند و هر شهروند خارجی را که بار دوش جامعه، خطر امنیتی اند و یا با تمدن غرب سازگاری ندارند، اخراج کند."

رییس جمهور ترمپ که روز پنجشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی با تعدادی از نیروهای امریکایی صحبت می‌کرد، با اشاره به گلوله‌باری در واشنگتن دی‌سی، در مورد پناهندگان گفت: "این قساوت شنیع به ما یادآوری می‌کند که هیچ اولویت امنیت ملی ما بزرگتر از این نیست که اطمینان حاصل کنیم که کنترول کامل بر مردمی داشته باشیم که به کشور ما وارد شده و در اینجا باقی می‌مانند."

رییس جمهور ترمپ همچنین گفت: "در بیشتر موارد، ما آنان را نمی‌خواهیم. آنان به طور غیرقانونی وارد می‌شوند. آنان مشکلات زیادی دارند، کشورهایشان برآنان فشار می‌آورند زیرا کشورهای خودشان باهوش هستند، آنان را نمی‌خواهند. بیایید آنان را به امریکایی‌ها تحویل دهیم تا از آنان مراقبت کنند. در بسیاری از موارد، آنان از زندان‌ها، شفاخانه‌های روانی، بیرون می‌آیند و اعضای باندها و فروشندگان مواد مخدر اند. ما آنان را نمی‌خواهیم."

دونالد ترمپ در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل این را هم نوشته است: "این اهداف به منظور دستیابی به کاهش قابل توجه جمعیت‌های غیرقانونی و مخرب، به شمول آنانیکه از طریق روند تایید غیرمجاز و غیرقانونی قلم اتومات پذیرفته شدهاند، دنبال خواهند شد."