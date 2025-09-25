دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که خواهان تحقیق در خصوص رویدادهای است که در روز سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رخ داد.

ترمپ این رویداد ها را "رسوایی واقعی" عنوان کرده گفته است که آنچه در جریان سخنرانی وی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد رخ داده، "تصادفی" بوده نمی‌تواند.

متوقف شدن زینۀ برقی، زمان که رییس جمهور ترمپ و همسرش می‌خواستند به محل سخنرانی بروند؛ بعدا ایجاد مشکل در فعالیت تیلی پرومپتمر (صفحۀ تلویزیونی که متن سخنرانی‌ها را برای خواندن به نمایش می‌گذارد) و در نهایت هم به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، مشکلات در شنود سخنان وی در صحن تالار، سه رویداد بودند که دونالد ترمپ آنها را "شیطانی" عنوان کرده است.



ترمپ در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که اگر او و همسرش از دست‌گیر زینۀ برقی محکم نگرفته بودند "فاجعه" رخ می‌داد. رییس جمهور ترمپ این رویداد را "خرابکاری" خوانده است.

یک روز پیش از سخنرانی رییس جمهور ترمپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزنامۀ تایمز در یک پست نگاشت که کارمندان سازمان ملل متحد "در بارۀ خاموش کردن زینۀ برقی مزاح کرده بودند."

رییس جمهور ترمپ در این نامه خواهان "بازداشت عاملان این رویداد" شده است.

دومین اتفاق نادر که در جریان سخنرانی رییس جمهور ترمپ رخ داد این‌بود که صفحۀ تیلی پرومپتر که متن سخنرانی‌ها را به نمایش می‌گذارد خاموش شد.

باوجودیکه پرومپتر پس از پانزده دقیقه به فعالیت آغاز کرد، رییس جمهور ترمپ قبل از آغاز سخنرانی اش در برابر حضار، با انتفاد از مسوولین تخنیکی سازمان ملل متحد گفت که می‌تواند "بدون پرومپتر سخنرانی کند اما کسیکه اینکار را کرده است با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد."

رییس جمهور از نقد‌های که پس از سخنرانی اش دریافت کرده ابراز خورسندی کرده و در این نامه نگاشته است: "خبر خوب این است که سخنرانی نقدهای فوق‌العاده‌ای دریافت کرده است. شاید آنها از این واقعیت که افراد بسیار کمی می‌توانستند کاری را که من انجام دادم انجام دهند، قدردانی می‌کردند."

اما رویداد سوم، "قطع بودن صدا در صالون سخنرانی" بود که به گفتۀ آقای ترمپ پس از ایراد سخنرانی، به او گفته شد که "صدا کاملاً قطع بود و رهبران جهان، مگر اینکه از گوشی مترجم استفاده کنند، نمی‌توانستند چیزی بشنوند"

ترمپ می‌گوید وقتی از ملانیا پرسیدم که "سخنرانی چطور" بود به من گفت که "حتا یک کلمه از حرف‌هایت را هم نشنیدم."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تاکید کرده که این یک رویداد "تصادفی نبود، این خرابکاری سه‌گانه در سازمان ملل متحد بود" و گفته است که آنها باید از خودشان خجالت بکشند.

دونالد ترمپ تصریح کرده است که خواهان تحقیقات در خصوص این سه رویداد است و یک نسخۀ این نامه را هم به منشی عمومی سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، با انتقاد از کارکرد سازمان ملل متحد بار دیگر تصریح کرده است که جای تعجب نیست که سازمان ملل متحد نتوانسته وظیفه‌ای را که برای انجام آن به وجود آمده است، انجام دهد. تمام ویدیوهای امنیتی زینۀ برقی به ویژه دکمه توقف اضطراری زینه باید حفظ شود."