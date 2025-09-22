دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز سه شنبه ۲۳ سپتمبر در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک در مورد دپلوماسی امریکا صحبت کرده و نقش ایالات متحده را در پایان بخشیدن به جنگ‌های مرگبار برجسته خواهد کرد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: "رییس جمهور ترمپ سخنرانی مهمی ایراد خواهد کرد و در آن از تجدید قدرت امریکا در سراسر جهان، دستاورد تاریخی خود در فقط هشت ماه، از جمله پایان دادن به هفت جنگ و درگیری جهانی، حرف خواهد زد."

لیویت گفت: "رییس جمهور همچنان به این موضوع خواهد پرداخت که چگونه نهادهای جهان‌گرا، نظم جهانی را به گونۀ قابل توجهی تضعیف کرده‌اند و دیدگاه صریح و سازندۀ خود را برای جهان بیان خواهد کرد."

از زمانیکه ترمپ در ۲۰ جنوری سال روان تصدی ریاست جمهوری ایالات متحده را عهده دار شده است، برای ختم جنگ‌ها میانجی‌گری کرده است، به شمول جنگ دیرینه میان جمهوری دموکراتیک کانگو و رواندا، جنگ هند و پاکستان در ماه می، جنگ میان کمبودیا و تایلند، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسراییل و میزبانی از توافق تاریخی که جنگ میان ارمنستان و آذربایجان را پایان بخشید.

لیویت گفت که ترمپ شامگاه دوشنبه به همراهی، ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده به شهر نیویارک سفر خواهد کرد.

ترمپ همچنین میزبان جلسات دوجانبه با انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد و رهبران اوکراین، ارجنتاین و اتحادیه اروپا خواهد بود.

ناوقت روز سه شنبه، ترمپ یک جلسه چندجانبه را با رهبران قطر، عربستان سعودی، اندونیزیا، ترکیه، پاکستان، مصر، امارات متحده عرب و اردن برگزار خواهد کرد.

لیویت گفت، پس از این جلسات مهم، رییس‌ جمهور ترمپ ناوقت سه‌شنبه، پیش از بازگشت به واشنگتن‌دی‌سی، در ضیافتی به اشتراک بیش از ۱۰۰ رهبر جهان شرکت خواهد کرد.

قرار است رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه، میزبان رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در قصر سفید باشد.

دونالد ترمپ، با سخنرانی روز سه شنبه، هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رسماً آغاز خواهد کرد.