دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که با صدور فرمان اجرایی داشتن کارت هویت را برای رایدهندگان در جریان رایدهی در انتخابات امریکا حتمی و لازمی میسازد.
رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیل نگاشته است: "کارت هویت رایدهنده باید بخشی از هر رای واحد باشد. هیچ استثنا وجود ندارد! در این مورد فرمان اجرایی صادر میکنم!!!"
ترمپ همچنین رایدهی از طریق پست را نفی کرده و گفته است که تنها "کسانیکه بسیار بیمار اند و نظامیانی که در جاهای بسیار دور" وظیفه انجام میدهند، به گونۀ استثنایی میتوانند از طریق پست رای بدهند.
بر اساس آمار کمیسیون معاونت انتخابات ایالات متحده، در انتخابات سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد رایدهندگان امریکایی از طریق پست، برگههای رایدهی شان را ارسال کردند.
رییس جمهور ترمپ در اوایل ماه روان نیز از روند رایدهی از طریق پست انتقاد کرد و گفت که ایالات متحده "تنها کشوری" است که از این روش رای دهی کار میگیرد و آن را "فاسد" توصیف کرد.
