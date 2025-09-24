دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که اوکراین ممکن تمامی اراضی‌های را که به روسیه از دست داده است، دوباره بدست بیاورد و جنگ روسیه را بی هدف خوانده است.

ترمپ به دنبال یک دیداری که روز سه شنبه ۲۳اگست با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در نیو یارک داشت، در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "پس از درک کامل وضعیت نظامی و اقتصادی اوکراین/روسیه و پس از مشاهده مشکلات اقتصادی که برای روسیه ایجاد شده است، فکر می‌کنم اوکراین، با حمایت اتحادیه اروپا، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند بجنگد و تمام اوکراین را به شکل اصلی آن بدست اورد."

ترمپ اضافه کرده که "با گذشت زمان، صبر و حمایت مالی اروپا و به ویژه ناتو، مرزهای اصلی که این جنگ از آنجا آغاز شد، کاملاً قابل بدست آوردن است. چرا که نه؟ روسیه سه و نیم سال است که بی‌هدف در جنگی می‌جنگد که یک قدرت نظامی واقعی باید کمتر از یک هفته برای پیروزی در آن وقت صرف می‌کرد. این وجه تمایز روسیه نیست. در واقع، این [جنگ] آنها را بسیار شبیه به «یک ببر کاغذی» وانمود" می‌کند.

قبل از این رییس جمهور ترمپ گفته بود که او به این باور است که کشورهای عضو ناتو باید طیاره‌های را که وارد حریم فضایی آنها می‌شوند، سقوط دهند.

ترمپ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد این که آیا او فکر می‌کند که اگر طیاره‌های روسیه حریم فضایی کشورهای عضو ناتو را نقض کنند، آن کشورها باید آنها را سقوط دهند، گفت "بلی، فکر می‌کنم".

دونالد ترمپ این اظهارات را در جریان دیدار با ولادمیر زیلینسکی ابراز کرد. دیدار میان هردو رهبر در حاشیه‌ای هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت.

رییس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن حمایت نظامی فراهم خواهد کرد، گفت که "بستگی به شرایط دارد" و افزود "می‌دانید که ما در قبال ناتو بسیار قوی استیم".

حریم فضایی کشورهای ناتو - پولند، رومانیا و ایستونیا - اخیراً از سوی روسیه نقض شده است. پولند در اوایل ماه روان میلادی، تعدادی از طیاره‌های بی سرنشین روسیه را پس از آن سقوط داد که به حریم آن کشور (پولند) داخل شدند.

ترمپ همچنین از زیلینسکی تمجید کرد و او را یک "مرد دلیر" خواند و در حالی "سرسختانه مبارزه می‌کند" که بمباردمان روسیه بر شهرهای اوکراین ادامه دارد.

رییس جمهور ایالات متحده به کرات خواستار پایان یافتن جنگ روسیه در اوکراین، شده است. او در تلاش برای دستیابی به این هدف، ماه گذشته با ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در الاسکا دیدار کرد.

ترمپ در پاسخ این پرسش که از زمان دیدار با پوتین چه پیشرفتی صورت گرفته است، گفت: "بزرگترین پیشرفت این است که اقتصاد روسیه در حال حاضر در وضعیت بد قرار دارد، همانطور که می‌دانید، در حال فروپاشی است، و صادقانه بگویم، اوکراین در متوقف کردن این نیروی بسیار بزرگ کار بسیار خوبی انجام می‌دهد."

زیلینسکی از رییس جمهور ترمپ بخاطر "تلاش‌هایش جهت توقف دادن این جنگ" سپاسگزار کرد.