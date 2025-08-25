ترمپ و لی در مورد تجارت و امنیت شبه جزیرۀ کوریا صحبت کردند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه بیست و پنجم اگست، در دیدارش با لی جی میونگ، رئیس جمهور کوریای جنوبی، در قصرسفید، روی تجارت، همکاری در بارۀ کشتی سازی و دیدار احتمالی با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، در تلاشی برای یافتن صلح در شبه جزیره کوریا، بحث کردند.

ترمپ، در کنار لی، همتای کوریای جنوبی اش در قصرسفید گفت: "ما بحث های جدی در بارۀ مسایل مختلف به شمول تجارت خواهیم داشت، قسمیکه شما می دانید، ما تجارت زیادی با کوریای جنوبی داریم."

رئیس جمهور ایالات متحده افزود: "ما در بارۀ قرارداد بستن با چند کشتی فکر می‌کنیم. آنها این کشتی ها را در کوریای جنوبی به بسیار خوبی می‌سازند. آنها همچنین در بارۀ آمدن به کشور ما با چند کارخانه کشتی‌سازی استند تا ما را دوباره در روند ساخت کشتی‌ها قرار دهند."

رئیس جمهور ترمپ خاطر نشان کرد که ایالات متحده در جریان جنگ جهانی دوم، روزانه یک کشتی می‌ساخت و افزود که ایالات متحده کشتی ها را از کوریای جنوبی خواهد خرید.

ترمپ افزود: "امروز ما دیگر کشتی نمی‌سازیم، که مضحک است. ما این کار را دوباره آغاز خواهیم کرد."

دونالد ترمپ همچنان گفت که کوریای جنوبی یک "خریدار بزرگ" تجهیزات نظامی ایالات متحده بوده و آنها همچنان در مورد خرید تجهیزات و سلاح‌های نظامی بیشتر از ایالات متحده توسط کوریای جنوبی بحث خواهند کرد.

لی جی میونگ، به نمایندگی از مردم کوریای جنوبی، از رئیس جمهور ترمپ به خاطر استقبالش تشکری کرد و گفت که نه تنها در کشتی‌سازی، بلکه در بخش تولید نیز یک زایش دوباره‌ای در حال وقوع است و او امیدوار است کوریای جنوبی نیز بخشی از آن باشد.

رئیس جمهور کوریای جنوبی، نقش ترمپ را در برقراری صلح در جنگ های افریقا، اروپا، آسیا و شرق میانه، ستود.

لی گفت: "تنها کشور باقیماندۀ منقسم در جهان، شبه جزیرۀ کوریای جنوبی است و از شما می‌خواهم که نقش خود را در برقراری صلح در شبه جزیره کوریا ایفا کنید".

رئیس جمهور کوریای جنوبی این را هم گفت که مشتاقانه منتظر دیدار شما با کیم جونگ اون، رئیس جمهور کوریای شمالی استیم و برج ترمپ را در کوریای شمالی بسازید و گلف بازی کنید."

دونالد ترمپ گفت که او "یک رابطۀ بسیار خوبی" با کیم داشته است. ترمپ بدون اینکه کدام تاریخ مشخصی را بیان کند گفت که می خواهد امسال با کیم جونگ اون ملاقات کند.

رئیس جمهور ایالات متحده افزود: "با کیم جونگ اون، رابطۀ بسیار خوبی دارم و امیدوارم به همین شکل باقی بماند. فکر می کنم خواهد ماند." او افزود: " من واقعاً با او کنار می‌آییم. فکر می‌کنم او کشوری با توانمندی عالی، توانمندی های فوق‌العاده دارد."

دونالد ترمپ، در صحبت در خصوص برقراری صلح در شبه جزیرۀ کوریا گفت: "فکر می‌کنیم، ما می توانیم در این خصوص کاری انجام دهیم... فکر می کنم شما بیشتر از هر رهبر کوریای جنوبی که من با آنان کار کرده ام، مستعد انجام این کار استید، در این زمینه کار خواهیم کرد."

دونالد ترمپ، کاهش نیروهای امریکایی را در کوریای جنوبی که در حال حاضر شمار آنان به ۴۰ هزار نفر می رسد، نفی کرد. او گفت: " نمی خواهم اکنون در این مورد چیزی بگویم، ما دوستان هم بوده ایم و دوستان همدیگر استیم."

رییس جمهور ترمپ گفت که ایالات متحده و کوریای جنوبی "از رهگذر نظامی" روابط بسیار خوبی دارند. اما خواستار حق مالکیت ایالات متحده بر پایگاه های نظامی امریکا در کوریای جنوبی شد.

ترمپ همچنین گفت که شی جینپینگ، رییس جمهور چین، از وی می‌خواهد که به چین سفر کند. او با اشاره به روابط ایالات متحده با چین گفت: "این روابط بسیار مهم است، چنانچه می‌دانید به خاطر تعرفه‌ها پول زیادی از چین می‌گیریم...با چین به خوبی کنار خواهیم آمد."

رییس جمهور ترمپ همچنین گفت: "خبرهای زیادی شنیدید که گویا ما به محصلان آنان اجازه نمی‌دهیم – به محصلان آنان اجازه می‌دهیم که به اینجا بیایند. این بسیار مهم است...شش صد هزار دانشجو. این بسیار مهم است. اما با چین کنار خواهیم آمد."

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که ایالات متحده از رهگذر اقتصادی روابط قوی با چین دارد. او افزود: "آنان به ما کهربا می‌دهند، اگر آنان به ما کهربا ندهند، باید ۲۰۰درصد تعرفه یا چیزی بر آنان وضع کنیم. اما مشکلی نخواهیم داشت."