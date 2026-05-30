سنتکام: نیروهای امریکایی یک کشتی تجارتی دیگر را که تلاش داشت محاصرۀ آبی ایران را نقض کند غیرفعال ساخت

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام)، روز شنبه (۳۰ ماه می)، اعلام کرد که نیروهای امریکایی فعال در خلیج عمان، یک کشتی با پرچم گمبیا را که قصد حرکت به سمت یک بندر ایرانی داشت، روز جمعه با اعمال محاصرۀ آبی علیه ایران، غیر فعال ساخت.
سنتکام در بیانیه خود گفت نیروهایش کشتی "لیان ستار" را که در حال عبور از آبهای بینالمللی به سمت یک بندر ایرانی بود در آبهای عمان مشاهده کردند و بیش از ۲۰ هشدار به عملۀ این کشتی صادر کرده اطلاع دادند که در حال نقض محاصره ایالات متحده است.
سنتکام گفت یک طیارۀ امریکایی پس از آنکه خدمه کشتی دستورات نیروهای امریکایی را نادیده گرفتند، با شلیک یک میزایل هلفایر به ماشینخانۀ کشتی، آن را غیرفعال کرد.
فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا افزود که این کشتی دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیست.
سنتکام اعلام کرد که نیروهای امریکایی پیشتر پنج کشتی تجارتی را غیرفعال کردهاند و با اجرای کامل محاصره آبی علیه ایران، مسیر ۱۱۶ کشتی را تغییر دادهاند.
رییس جمهور دونالد ترمپ در ۱۳ اپریل دستور داد تا با محاصرۀ آبی، ایران را از درآمد حاصل از فروش نفت محروم کند و آن را برای مذاکره در مورد سلاحهای هستهای خود با ایالات متحده تحت فشار قرار دهد.
در حال حاضر، آتشبس شکننده برقرار است و طرفها در انتظار روشن شدن سرنوشت توافقی احتمالی برای تمدید ۶۰ روزه آن اند؛ توافقی که میتواند زمینه مذاکرات تازه درباره برنامه هستهای ایران را فراهم کند.
تنشها در تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی اثر گذاشته و انتقال بخشی از نفت، گاز طبیعی و کالاهای مرتبط مانند کود کیمیایی را مختل کرده است.
حکومت ایران میگوید که عبور کشتیها از تنگۀ هرمز باید با تایید آن انجام شود و خواستار دریافت حقالعبور از کشتیها شدهاست، اقدامی که ایالات متحده و کشورهای دیگر آن را "اخاذی" حکومت ایران و خلاف قوانین بینالمللی خواندهاند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه با مشاوران خود دیدار کرد اما هنوز درباره توافق برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه تصمیم نگرفته است.
