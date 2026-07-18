سنتکام از پایان هفتمین شب حملات بر ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا (سنتکام)، اعلام کرد که نیروهای امریکایی ساعت ۹:۳۰ جمعه شب به وقت شرق امریکا، هفتمین شب متوالی حملات خود را علیه اهدافی در ایران به پایان رسانیدند.

سنتکام روز جمعه ۱۷جولای اعلام کرد که ساعت ۳ بعد از چاشت هفتمین روز حملات را به دستور سرقوماندان اعلی قوای مسلح امریکا و در چارچوب ادامۀ فشارهای نظامی امریکا علیه ایران انجام داده است.

سنتکام در بیانیۀ خود گفت که در این دور از حملات، مراکز نظامرتی، زیربناهای پشتیبانی و تدارکات نظامی، انبارهای زیرزمینی نگهداری تسلیحات و توانایی‌های بحری ایران هدف قرار گرفته اند.

این فرماندهی افزود که در عملیات از جت‌های جنگی، طیاره‌های بدون سرنشین، کشتی‌های جنگی و دیگر تجهیزات نظامی استفاده شده است.

در این اعلامیه آمده است: "نستکام به دستور فرماندۀ کل قوای مسلح ایالات متحده، همچنان ایران را پاسخگو نگه‌میدارد و هم‌زمان محاصرۀ بحری بنادر ایران را به طور کامل اجرا می‌کند."

این فرماندهی جزییات در بارۀ میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نکرده است.

سنتکام همچنان اعلام کرده است که بیش از پنج هزار نیروی نظامی امریکا در سراسر شرق میانه در حال انجام ماموریت اند و "هوشیار، آماده و دارای توانایی رزمی کامل" حضور دارند.

با این‌حال، سنتکام ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رد کرد که گفته است دو نفتکش پس از برخورد با ماین در آبراه بین‌المللی در تنگه هرمز منفجر شده‌اند.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که "مانند اکثر ادعاهای سپاه، این ادعا نیز نادرست است."

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در سخنرانی پنجشنبه شب خود با اشارۀ کوتاه به ایران از پیشرفت عملیات نظامی امریکا سخن گفت.

درحالیکه بخش عمدۀ سخنرانی آقای ترمپ به موضوع انتخابات اختصاص داشت، در بارۀ ایران گفت که ایالات متحده، در این زمینه "پیروزی بزرگی" داشته است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت: "ما قوی‌ترین و قدرتمندترین اردو را داریم. من این اردو را در دورۀ نخست ریاست جمهوری خود ساخته ام و متاسفانه اکنون مجبور شده ایم از آن استفاده کنیم. ما در ونزویلا پیروز شدیم؛ کشوری که اکنون با ما همکاری می کند تا میلیون‌ها میلیون بیرل نفت تولید کند. ما همچین در ایران به پیروزی بزرگی دست یافته ایم و شما در آینده نزدیک ثمر آن را خواهید دید."

با این‌حال گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات گسترده سپاه پاسداران و اردوی ایران بر کشورهای عرب در منطقه است.

وزارت انرژی کویت روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم ایران برای دومین بار به تأسیسات آب شیرین‌کن و برق این کشور حمله کرده است.

نود درصد آب نوشیدنی کویت از تاسیسات آب شیرین‌کن تامین می‌شود و این کشور برای تامین پایدار آب، مجبور به برداشت بیشتر از ذخایر زیرزمینی آب شده است.

میدان‌هوایی کویت همچنین روز شنبه در پی موج جدید حملات میزایل ایران فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد.