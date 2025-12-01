کشف و انهدام ذخایر سلاح داعش در جنوب سوریه

فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و نیروهای وزارت داخلۀ سوریه، بیش از ۱۵ محل ذخیرۀ سلاح گروه دولت اسلامی (داعش) را در جنوب سوریه، شناسایی و از بین برده اند.

سنتکام با نشر یک اعلامیه به تاریخ ۳۰ نومبر اذعان داشته است که "نظامیان نیروی مشترک ضربتی ترکیبی امریکا در یک عملیات مشترک با نیروهای سوری، در شناسایی و از بین بردن تاسیسات ذخیرۀ سلاح داعش در سرتاسر ولایت ریف دمشق سوریه، با انجام چندین حملۀ هوایی و انفجارات زمینی، همکاری کردند."

در اعلامیۀ سنتکام آمده است که این عملیات مشترک که به تاریخ ۲۴ و ۲۷ نومبر انجام شد "بیش از ۱۳۰ هاوان و میزایل، چندین تفنگ تهاجمی، ماشیندار، ماین‌های ضد تانک و مواد لازم برای ساخت بم‌های دست‌ساز را منفجر کرد. نیروها همچنین مواد مخدر غیرقانونی را کشف و از بین بردند."

روابط واشنگتن و دمشق پس از سرنگونی حکومت درازمدت بشار اسد و به قدرت رسیدن احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه، رو به بهبود نهاده است.

نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌هایی از عراق و سوریه را تصرف کرده بود، ایجاد شد.

از زمان شکست داعش در سال ۲۰۱۹، تهدید این گروه کاهش یافته و اعضای آن پراکنده شده‌اند.

برد کوپر، فرماندۀ قوماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده با "موفقیت‌آمیز" خواندن این عملیات اذعان داشت که "دست‌آوردهای حاصل شده علیه داعش پایدار بوده و این گروه قادر به بازسازی یا صادر کردن حملات تروریستی به خاک ایالات متحده و سراسر جهان نخواهد بود."