دو شهروند بریتانیا پس از حدود هفت ماه از بند طالبان رها شد

حکومت بریتانیا روز جمعه ۱۹ سپتمبر رهایی یک زوج بریتانیایی – پیتر و باربی رینولدز – را که از بیش از هفت ماه به اینسو در بازداشت طالبان به سر می‌بردند تایید کرد.

همیش فالکنر، نمایندۀ حکومت بریتانیا در امور شرق میانه، افغانستان و پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت بریتانیا از ابتدای بازداشت آنان سرسختانه برای رهایی شان تلاش می‌کرد.

فالکنر گفته است: "حکومت قطر نقش مهمی را در این قضیه بازی کرد که از این بابت بسیار سپاس‌گزارم. قطر برای میانجی‌گری منازعات در شرق میانه و فراتر از آن، به ایفای نقش حیاتی ادامه می‌دهد."

این دپلومات بریتانیایی گفته است که از آنجاییکه حمایت قنسولی بریتانیا در افغانستان بی‌نهایت محدود است "به افراد توصیه می‌شود که از سفر به افغانستان پرهیز کنند".

پیتر رینولدز ۸۰ ساله و باربی رینولدز ۷۵ ساله که حدود نیم دهه در افغانستان به سر برده و پروژه‌های آموزشی را در کابل و بامیان اداره می‌کردند، در فبروری سال روان از سوی طالبان بازداشت شدند، بدون اینکه دلیل بازداشت شان مشخص شود.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان، نیز رهایی این زوج بریتانیایی را تایید کرده است. بلخی بدون ارایۀ جزییات در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "دو شهروند بریتانیا به نام‌های پیتر و باربی رینولدز که قوانین افغانستان را نقض کرده بودند، پس از طی مراحل قضایی امروز از بند رها شدند."

بلخی بدون اینکه توضیحات مشخصی ارایه کند، در این پست نگاشته است که حکومت طالبان "مسایل اتباع را از زاویۀ سیاسی یا معامله نمی‌نگرد". او نیز از حکومت قطر برای میانجی‌گری در زمینۀ رهایی این شهروندان بریتانیا قدردانی کرده است.

هرچند طالبان در بیش از هفت ماه گذشته نگفتند که چرا پیتر و باربی را بازداشت کرده بودند، برخی گزارش رسانه‌ها در این مدت حاکی از این است که این زوج بریتانیایی به خاطر راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای زنان بازداشت شده اند.

فرزندان پیتر و باربی رینولدز به رسانه‌های بریتانیایی گفته اند که پدر و مادر شان به افغانستان عشق ورزیده و در سال ۱۹۷۰ میلادی در کابل با هم ازدواج کرده بودند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، طالبان در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی نیز ممنوع کردند.

پیتر و باربی رینولدز تنها شهروندان خارجی نیستند که در سه و نیم سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شده اند.

این گروه در بیش از چهار سال گذشته که بر افغانستان حاکم اند، چندین شهروند خارجی به شمول دیوید لاوری، نظامی پیشین کانادایی، راین کوربت، جورج گلیزمن، محمود شاه حبیبی و ویلیم مک‌کنتی شهروندان امریکا را بازداشت کردند.

لاوری، گیلزمن، کوربت و مک‌کنتی پس از سپری کردن ماه ها در بازداشت طالبان از بند رها شدند، اما محمود شاه حبیبی هنوز هم در بند این گروه به سر می‌برد.