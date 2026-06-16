دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به پایان جنگ روسیه و اوکراین می‌گوید که "روسیه باید یک معامله‌را انجام دهد."

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را در حاشیۀ نشست جی هفت بیان داشته گفت که روسیه و اوکراین رقم بزرگ مردم خود را در این جنگ از دست داده اند.

دونالد ترمپ گفت:"روسیه باید یک معامله‌ای را انجام دهد. روسیه تعداد بسیار زیادی از مردم خود را از دست داده است و اوکراین هم همینطور. ماه گذشته، آنان بین این دو کشور ۳۵۰۰۰ سرباز خود را از دست دادند. به این فکر کنید. این آمار ماهانه است، آنان به طور متوسط ۲۵۰۰۰ نفر را از دست می‌دهند که اکثراً سرباز، جوان، جوان و زیبا اند."

رییس جمهور ترمپ افزود که او روز یکشنبه با رییس جمهور پوتین صحبت "خوبی" داشته است.

ترمپ گفت: "و تقریباً همان چیز است. منظورم این است که آنان فقط به جنگیدن ادامه می‌دهند، سربازان خود را از دست می‌دهند، آنان سربازان زیادی را از دست می‌دهند. این - از زمان جنگ جهانی دوم چنین چیزی اتفاق نیفتاده است."

رییس جمهور ترمپ بار دیگر خاطرنشان کرد که او به هشت جنگ پایان داد و فکر می‌کرد که حل و فصل جنگ اوکراین آسان‌ترین خواهد بود. ترمپ اضافه کرده است که قرار است اواخر روز سه شنبه با زیلینسکی دیدار کند.

دونالد ترمپ بار دیگر تاکید کرد که نمی‌خواهد شاهد کشته شدن ۲۵ هزار جوان در هر ماه باشد. او افزود که هرچه در توان دارد برای توقف این جنگ به خرج خواهد داد.

با اینحال، ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین تصاویری از ملاقات خود را با رییس جمهور ترمپ و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در حاشیۀ نشست جی هفت منتشر کرده نگاشته است که "هماهنگی مواضع همیشه مهم است."

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفت: "همه به این باور اند که جنگ باید در هر صورت متوقف شود. این منطقی است. همه معتقند که هیج تمایلی از سوی روسیه مشاهده نمی‌کنند، روسیه در حال بازی‌کردن است که این را در ذهن دارد – مهم‌تر از همه، پوتین نمی‌خواهد به آن پایان دهد، اما باید او را مجبور کرد."

زیلینسکی افزود که در این صحبت با رییس جمهور ترمپ در مورد نیازهای اوکراین صحبت کرده است.

کیف که برای تقویت موضع خود در مذاکرات نهایی صلح با مسکو، به دنبال حمایت بیشتر است تلاش دارد تا حمایت کشورهای اروپایی را در تقویت سیستم دفاع هوایی این کشور جلب کند.