ادارهٔ حفاظت از کودکان: از آغاز ۲۰۲۵ تاکنون، ۸۰۰هزار کودک افغان به افغانستان برگشته است

ادارهٔ حفاظت از کودکان (Save The Children) میگوید که در هر ۳۰ثابنه یک کودک افغان در حالی از ایران یا پاکستان به افغانستان باز میگردد که نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمک است.
این اداره میگوید که چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با موج جدیدی از مهاجرین بازگشته از کشورهای همسایه روبرو است.
ادارهٔ حفاظت از کودکان، بر بنیاد ارزیابی سازمان بین المللی مهاجرت، گفته است که طی سال جاری، تاکنون ۸۰۰هزار کودک از پاکستان یا ایران بازگشته اند.
این نهاد حامی کودکان، طی یک اعلامیه، گفته است که از هر چهار کودک بازگشت کننده، سه نفر آنان از ایران آمده اند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته، دو برابر افزاییش یافته است.
بر اساس این اعلامیه، اکثر کودکان بدون والدین یا سرپرست بازگشتهاند که بسیاری از آنان با کشور خود ناآشنا اند، زیرا به گفتهٔ این نهاد، این کودکان یا در کشورهای همسایه متولد شدهاند یا زمان زیادی را در آنجا گذرانده اند.
ادارهٔ حفاظت از کودکان میگوید که بسیاری از بازگشتکنندگان افغان را دیده است که در پارکها و فضای باز در شهرهای بزرگ افغانستان میخوابند.
این سازمان میگوید حتی قبل از موج جدید مهاجران بازگشته، نیمی از جمعیت افغانستان به کمک نیاز داشتند و از هر پنج کودک، یک نفر با گرسنگی حاد مواجه بود.
این اداره میافزاید که در عین حال، تعداد زیادی از مردم در داخل افغانستان آواره شده اند و بسیاری از کودکان به دلیل آزمونهای ناشی از تغییرات اقلیمی، مجبور به ترک خانههای خود شده اند.
