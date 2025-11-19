یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که افغانستان برای احیا و اعمارمجدد منازل، مکاتب و خدمات اساسی در مناطق زلزله زده در شرق آن کشور، به ۱۲۸.۹میلیون دالر نیاز دارد.

'ارزیابی مشترک احیای سریع نیازمندی ها' که به هماهنگی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام یافته است، شامل یک پلان سه ساله برای اعمار مجدد منازل، تاسیسات صحی، سیستم آب و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان می‌باشد.

این ارزیابی در حالی صورت گرفته که میزان کمک‌های بین‌المللی جهانی به افغانستان کاهش یافته و سازمان ملل متحد تخمین میزند که این کشور برای سال جاری به ۳.۲میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۶ نیز به عین مقدار پول نیاز دارد.

ارزیابی ملل متحد نشان می‌دهد که زلزلهٔ اخیر آگست سال ۲۰۲۵، باعث خسارت به ارزش ۸۶.۶میلیون دالر در ده ولسوالی آسیب دیده شده که ۵۶هزار خانواده را متاثر ساخته است.

بر اساس این ارزیابی، بیشی از ۶۲۰۰ منزل فروریخته، ۲۰۰۰ باب منزل شدیداً آسیب دیده و ۲۲ مرکز صحی و ۸۰مکتب از این زلزله متاثر شده است.

ملل متحد می‌گوید که اعمار مجدد هزاران منزل نیازمند ۵۴.۹ میلیون دالر بوده، در حالی که احیای و رفع نیازمندهای آموزشی به ۱۴.۹میلیون دالر نیاز دارد.

به دنبال زلزلهٔ ماه آگست، صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) نیز برای رسیدگی به کودکان در ساحات زلزله‌زده در شرق افغانستان خواستار حمایت مالی فوری ۲۲میلیون دالری شده بود.

یونیسف گفته بود که این پول در مدت شش ماه آینده برای کمک به حدود ۴۰۰هزار نفر، به شمول بیش از ۲۱۲هزار کودک، در ولایت‌های کنر و ننگرهار به مصرف خواهد رسید.