ملل متحد: افغانستان همزمان با چند بحران دست و گریبان است

سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان همزمان با چندین بحران دست و گریبان است و بر ضرورت حمایت جهانی از مردم افغانستان تاکید کرده است.

افزون بر وضعیت بحرانی بشری در افغانستان که در پی حاکم شدن طالبان بر این کشور آغاز شد، اخراج گستردۀ مهاجران افغان از ایران و پاکستان، خشکسالی پیهم و افزایش بیجاشدگان داخلی و به تازگی نیز زلزلۀ ویرانگر در شرق افغانستان، افغان‌ها را درگیر چندین بحران همزمان کرده است، طوریکه بر اساس گزارش ملل متحد بیش از نصف جمعیت آن کشور -۲۳ میلیون نفر- به کمک‌های فوری بشری نیازمند اند.

پارک میونگ، رییس ماموریت سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، روز سه شنبه در نشست مشترک با مسوولان برنامۀ جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد و کمیتۀ مهاجرت ناروی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفت که با وصف بحران‌های متعدد بشری در افغانستان، منابع برای رسیدگی به افغانستان‌های نیازمند "بسیار اندک" است.

میونگ گفت که برای غلبه بر این آزمون‌ها، برخی افغان‌ها به "میکانیزم‌های منفی مقابله، چون ازدواج اجباری، کار کودکان، قرضه گرفتن" و "مهاجرت‌های خطرناک" متوسل می‌شوند. او افزود که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهایی قرار دارد که شهروندان آن با "روش‌های نامنظم و بسیار خطرناک به جاهای مختلف" سفر می‌کنند.

این مقام سازمان ملل متحد خطاب به جامعۀ جهانی گفت: "افغانستان را از یاد نبرید، به ویژه زنان و دختران آن کشور را، زیرا اکثر اوقات منابعی در دسترس نداریم که کودکان و زنان آن کشور را که بیشترین مشقت را می‌بینند، حمایت کنیم."

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان ماه گذشته گفت که امسال تنها ۱۷ درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری این سازمان برای افغانستان تمویل شده است.

این در حالی است که قرار است، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۷ سپتمبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند.

قرار است روزا اوتنبایوا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گزارش مفصلی را در مورد وضعیت بشری در افغانستان در این نشست ارایه کند.