ادارۀ انرژی اتمی خواستار پابندی کامل ایران به قطعنامۀ ملل متحد شد

اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا با ارایه "اطلاعات دقیق" در مورد ذخایر یورانیم خود که نزدیک به سطح تسلیحاتی است، به طور کامل از این اداره سازمان ملل متحد پیروی کند و به مفتشین آن اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ ای اخیراً تخریب شدۀ حاوی این ذخایر را بدهد.

ایران در واکنش به درخواست اداره بین‌المللی انرژی اتمی، توافق ماه سپتمبر با آن اداره را لغو کرد که در آن تهران قول همکاری مجدد و بازرسی از تاسیسات هسته‌ای خود را داده بود.

وزارت امور خارجه ایران روز جمعه قطعنامۀ تصویب شده توسط شورای حکام ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی را "ضد ایرانی" خواند و تهدید به اقدامات تلافی‌ جویانه نامشخص کرد.

ایران سال‌هاست که یورانیم را تا سطح نزدیک به تولید تسلیحات هسته‌ای غنی ‌سازی کرده است، اما همواره ادعا می‌‌کند که برنامه هسته‌‌ای آن کشور برای اهداف صلح‌ آمیز است.

اداره بین‌المللی انرژی اتمی همچنین شواهدی از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران مانند آزمایش‌های انفجاری در چندین سایت که در سال‌های اخیر آثار یورانیم در آنها شناسایی شده است، پیدا کرده و از تهران خواسته است تا در مورد آنها توضیح دهد.

پس از حمله اسراییل و ایالات متحده و نابودی سایت‌های هسته‌ای ایران که به گفته آنها بخشی از یک برنامه تسلیحاتی پیشرفته در طول جنگ ۱۲ روزه در ماه جون بود، تهران همکاری با اداره بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال، ایالات متحده ده‌ها فرد، نهاد، کشتی و طیاره را به اتهام مشارکت در شبکه‌های حمل و نقل نفت ایران تحریم کرده است.

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که نام ۱۷ شرکت، فرد و کشتی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه می‌ کند، در حالی که وزارت مالیه اعلام کرد که ۴۱ نام را اضافه می‌ کند.

تامس پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، گفت که ۱۷ مورد جدید وارد شده به فهرست تحریم‌های آن، بخشی از " شبکه‌های حمل و نقل مسئول تأمین مالی فعالیت‌های مخرب رژیم ایران از طریق فروش غیرقانونی نفت، و همچنین یک شرکت هوایی و شرکت‌های وابسته به آن است که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران را مسلح و تامین می‌کنند."

اداره رییس جمهور ترمپ با از سرگیری کمپاین اعمال فشار حداکثری، ایران را زیر فشار شدید قرار داده است.