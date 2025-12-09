شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه دهم دسمبر نشستی را برای بررسی وضعیت در افغانستان برگزار می‌کند که در آن هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تازه‌ترین گزارش خود را در مورد وضعیت این کشور به اعضای شورای امنیت ارایه خواهد کرد.

انتظار می‌رود که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شان را در مورد طیف گستردۀ موضوعات سیاسی، حقوق بشری، اقتصادی و اجتماعی که مردم افغانستان با آن دست و گریبان اند، در این نشست ارایه کنند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در حالی برگزار می‌شود که حکومت طالبان در اغلب موارد یافته‌های گزارش یوناما را رد کرده و این نهاد را به گزارش‌دهی "جانبدارانه" از وضعیت افغانستان متهم کرده است. اتهامی که یوناما آن را همواره رد کرده است.

همزمان با برگزاری این نشست، ادارۀ زنان سازمان ملل متحد یکبار دیگر ضمن تقاضا برای لغو محدودیت‌های طالبان بر حقوق و آزادی‌های زنان در افغانستان، زنان را عنصر "لازمی" کار ملل متحد در افغانستان خوانده و حضور شان را برای دسترسی به زنان و دختران نیازمند، حتمی عنوان کرده است.

طالبان بیش از سه ماه پیش، زنان افغان را از کار در ماموریت‌های امدادرسانی ملل متحد منع کرد، اقدامی که منشی عمومی ملل متحد آن را "احمقانه" خوانده است.

سوزان فرگاسن، نمایندۀ ویژۀ ادارۀ زنان ملل متحد در افغانستان، با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در افغانستان گفته است: "به هر اندازه که اعمال این محدودیت‌ها به درازا کشیده شود، به همان اندازه خطر بزرگتر متوجه عرضۀ این خدمات نجات‌بخش می‌شود."

ادارۀ زنان ملل متحد ضمن ابراز مخالفت با محدودیت‌های طالبان بر کار زنان امدادرسان در افغانستان گفته است که این اقدام "اصول بنادین ملل متحد برای حقوق بشر و برابری" نقض کرده و از توانمندی برای پیشبرد مکلفیت این سازمان می‌کاهد.

حکومت طالبان در واکنش به انتقادها نسبت به وضع محدودیت بر کار زنان در سازمان‌های امدادرسان ملل متحد گفته است که این اقدام "مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان" و "در مطابقت با شریعت اسلام" است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که افغانستان هنوز هم از رهگذر نیاز به کمک‌های بشری یکی از نیازمندترین کشورها در جهان بوده و به گفتۀ این اداره در سال آیندۀ میلادی نزدیک به ۲۲ میلیون نفر – حدود ۴۵درصد جمعیت – در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.

اوچا گفته است که "آسیب‌پذیری عمیق ساختاری، وخامت مصوونیت غذایی، آسیب‌های متکرر به شمول خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم، زلزله‌های پیهم، سیلاب‌ها، برگشت گستردۀ مهاجران، شیوع بیماری‌ها، و خطرات جدی محافظتی به ویژه برای زنان و دختران" از عوامل وضعیت نابسامان بشری در افغانستان است.

این نهاد ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۱.۷۲ میلیارد دالر نیاز است که این پول برای تهیه غذا، سرپناه، مراقبت صحی، آب پاک آشامیدنی و کمک نقدی به نیازمندان به مصرف خواهد رسید.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که از سه ماه به اینسو که کار نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان پایان یافته، یوناما از سوی سرپرست اداره می‌شود و منشی عمومی ملل متحد تا کنون نمایندۀ ویژۀ خود را برای افغانستان معرفی نکرده است.

یوناما موظف است تا همواره گزارش فراگیر را در مورد اوضاع در افغانستان، به ویژه وضعیت حقوق بشر در آن کشور، به منشی عمومی و شورای امنیت این سازمان ارایه کند.