ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشری در افغانستان، "اعدام‎های علنی" از سوی حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را "خلاف قوانین بین‌المللی" خوانده است.

بنیت این اظهارات را در واکنش به تطبیق علنی حکم "قصاص" در ولایت خوست ابراز کرده و گفته است که چنین مجازات "باید توقف یابد".

ریچارد بنیت روز سه شنبه (دوم دسمبر) در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است: "اعدام‌های علنی، غیرانسانی، بی رحمانه و مجازات غیرمعمول" است، و در مغایرت با قوانین بین‌المللی قرار دارد. این باید توقف یابد."

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که روز سه شنبه یک "قاتل" در استدیوم ورزشی خوست و در محضرعام "قصاص" شد.

در یک اعلامیه‌ای نشر شده در حساب کاربری ایکس سخنگوی حکومت طالبان،‌ آمده است که این فرد به ارتکاب جرم "قتل عمد" دستگیر شده بود و محاکم طالبان بر او حکم "قصاص" را صادر کرده بود.

براساس گزارش‌ها، حکومت طالبان از زمان به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، تاکنون کم از کم ۱۲نفر را در محضرعام اعدام یا حکم قصاص را بر آنان جاری کرده است.

علاوه بر این، حکومت طالبان در این مدت ده‌ها تن دیگر را به جرم "سرقت، زنا و نوشیدن شراب" در محضرعام جزا داده است.

سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشری همواره چنین مجازات را محکوم کرده و آن را در مغایرت با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی خواند و خواستار توقف آن شده اند.