یونیسف: برای کمک به ۱۲ میلیون نیازمند افغان به ۹۵۰ میلیون دالر نیاز داریم

صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) گفته است که حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان، به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک، نیازمند کمک‌های بشری اند.

یونیسف گفته است که برای رسیدگی به ۱۲ میلیون نفر از نیازمندان کمک‌های بشری در افغانستان، به شمول ۶.۵ میلیون کودک، این نهاد در سال ۲۰۲۶ به ۹۵۰ میلیون دالر نیاز دارد.

یونیسف گفته است که مردم افغانستان با مجموعه‌ای از بحران‌ها به شمول آفات طبیعی و پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم، اقتصاد شکنند، دسترسی محدود به خدمات اولیه به شمول صحت و آموزش روبرو اند.

به گفتۀ یونیسف ۷.۵ میلیون نفر در افغانستان به مساعدت غذایی، ۷.۴ میلیون کودک به خدمات محافظتی و ۷.۱ میلیون کودک به حمایت آموزشی نیاز دارند.

یونیسف گفته است که ۹۵۰ میلیون دالر تقاضا شده از سوی این اداره برای عرضۀ خدمات صحی، آموزشی، تهیه غذا، بهداشت و تهیه آب پاک آشامیدنی و دیگر محافظت‌های اجتماعی به مصرف خواهد رسید.

این نهاد ملل متحد با نشر بیانیه‌ای گفته است که بحران محافظتی در افغانستان رو به عمیق شدن بوده و زنان سن باروری، کودکان، جوانان و گروه‌های در حاشیه رانده شده به گونۀ ویژه با خطرات فزاینده روبرو اند.

در بیانیه آمده است: "زنان و دختران در افغانستان با بحران سیستماتیک محرومیت از حقوق شان روبرو اند. ممنوعیت بر آموزش ثانوی و مشارکت در نیروی کار، یکجا با مقررات محدودکنندۀ زندگی روزمره، خطرات محافظتی را تزیید بخشیده و تاب‌آوری دراز مدت را تهدید می‌کند. تاثیرات آن را نسل‌های آینده حس خواهند کرد."

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های فراوان و سختگیرانه را بر حقوق و آزادی‌های زنان وضع کرده و آنان را از حق آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیردولتی، به جز ادارات معدود، و اکثر فعالیت‌های اجتماعی منع کرده اند.

همزمان با این، برنامۀ جهانی غذا هشدار داده است که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان در زمستان امسال با عدم مصوونیت حاد غذایی روبرو بوده و گرسنگی و سوتغذیه در این کشور رو به عمیق شدن است. این نهاد گفته است که برای فراهم آوری مساعدت‌های غذایی به افغان‌های نیازمند و آسیب‌پذیر به ۴۶۸ میلیون دالر نیاز دارد.