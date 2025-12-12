ترمپ از علاقمندی 'شدید' ایران برای توافق با امریکا خبر داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که حکومت ایران به شدت علاقه دارد که با او به توافق برسد.
ترمپ گفت: "میتوانم بگویم که خیلی مایلاند با من توافق کنند. خیلی مایلاند با من توافق کنند. و اگر شود، من هم مایلم با آنها توافق کنم."
رییس جمهور ترمپ گفت که ایران میتوانست به زودی به اسلحۀ هستهای دست یابد، اما به گفتۀ وی ایالات متحده توان هستهای تهران را نابود کرد.
ترمپ گفت: "سازمان انرژی اتمی گفت نابود شد. کسانی که از محل بازدید کردهاند گفتند نابود شد. و صادقانه بگویم، خود ایران گفت نابود شده است. برای اینکه نشان دهم حمله چقدر دقیق بوده—و من همیشه طرف پیلوتها هستم چون آنها با خطر فراوان وارد عملیات شدند—باید بگویم آنها تکتک اهداف را با تکتک بمبها زدند و خسارات زیادی وارد کردند."
رییس جمهور ایالات متحده افزود: "نیروهای ما وارد شدند و کار را انجام دادند، و همین باعث شد امکان صلح فراهم شود، چون همه از ایران میترسیدند و حالا دیگر از ایران نمیترسند. ایران هم مایل است با ما توافق کند."
ترمپ گفت که ایران دیگر "هرگز نمیتواند" به سایتهایی که هدف حملۀ هوایی ایالات متحده قرار گرفت، برگشته و فعالیت کند. او گفت که اگر تهران بخواهد فعالیت هستهای را از سر گیرد، باید "سایتهای تازهای" را انتخاب کند.
رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال بازسازی سریع برنامۀ میزایلی ایران گفت: "میتوانند تلاش کنند، اما زمان زیادی طول میکشد تا دوباره [به سطح قبل] بازگردند. و اگر بخواهند بدون توافق احیا کنند، آن یکی را هم نابود میکنیم. ما میتوانیم میزایلهایشان را خیلی سریع از کار بیاندازیم. قدرت بزرگی داریم."
رییس جمهور امریکا دربارۀ مذاکرات هستهای پیش از جنگ ۱۲ روزه با حکومت ایران گفت: "ما خیلی [به توافق] نزدیک نبودیم، اما خیلی هم دور نبودیم. پیش از عملیات بمباران، تا حد قابل قبولی به توافق با [حکومت] ایران نزدیک شده بودیم. و اگر توافق میکردند، خیلی بهتر برایشان بود. میتوانستند توافق کنند - توافقی که خیلی بهتر برایشان تمام میشد."
رئیس جمهور امریکا پیش از جنگ به حکومت ایران هشدار داده بود و یک محدودۀ زمانی را تعیین کرده بود.
دونالد ترمپ به خبرنگاران گفت: "نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. سایتشان نابود شده، بخش هستهای که کاملا از بین رفته، اما خسارت و تلفات دیگری هم داشتهاند. اگر توافق میکردند نه کسی میمرد، نه ساختمانی فرو میریخت، نه هیچچیز دیگری. ما سایت هستهای را میزدیم و تمام. میتوانستند یک توافق عالی داشته باشند، اما این فرصت را از دست دادند. اما اکنون مایلاند توافق کنند. [حکومت] ایران مایل است با من توافق کند."
