دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه (دهم دسمبر) گفت که امریکا یک نفت‌کش "خیلی بزرگ" را در آب‌های نزدیک به ونزویلا توقیف کرد. ترمپ افزود که این بزرگ‌ترین نفت‌کشی بوده‌است که تاکنون توقیف شده است.

رییس جمهور ترمپ در مورد ونزویلا گفت "اتفاقات دیگری هم در حال رخ‌دادن است" اما بدون ارایۀ جزییات بیشتر گفت که اطلاعات بیشتر بعداً داده خواهد شد.

ترمپ گفت که مکالمۀ تازه‌ با نیکلاس مادورو، رهبر رژیم ونزویلا، نداشته است.

این درحالیست که لندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه امریکایی چهارشنبه شب در واکنش به توقیف نفت‌کش در آب‌های نزدیک به ونزویلا از سوی نیروهای امریکایی، بیانیه‌ای در حمایت از این اقدام صادر کرد.

گراهام گفت: "من از تصمیم رییس جمهور ترمپ برای توقیف این نفت‌کش در سواحل ونزویلا به دلیل استفاده از آن برای انتقال نفت تحریم شدۀ ونزویلا و ایران، بسیار حمایت می‌کنم. ونزویلا مدت طولانی است که به عنوان یک کشور تحت کنترول دیکتاتورهای تروریست مواد مخدر بوده و به زیان ایالات متحده فعالیت می‌کند."

سناتور گراهام گفت که این مدل را می‌توان در مورد "نفت‌کش‌های غیرقانونی سایه که در حال حاضر ماشین جنگی پوتین را پشتیبانی می‌کنند" اجرا کرد.

سناتور لندسی گراهام گفت: "مدت‌ها است که زمان پایان یافتن رژیم وحشت مادورو فرا رسیده تا مردم ونزویلا از استبداد رها شوند و اتحادهای جدیدی با ایالات متحده شکل بگیرد که برای هر دو کشور سودمند باشد."

این سناتور ارشد جمهوریخواه افزود: "من از تعهد رییس جمهور ترمپ برای پاکسازی حیاط خلوت ما "از فعالیت "کشورهای تروریست قاچاقی و کارتل‌های مواد مخدر، قدردانی می‌کنم." او گفت این کارجان "هزاران نفر" را نجات می‌دهد.

در همین حال، پامیلا باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، ویدیویی از توقیف یک نفت‌کش بزرگ را از سوی نیروهای امریکایی در آب‌های نزدیک به ونزویلا منتشر کرد.

باندی گفت که (اف‌بی‌آی)، تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده، با حمایت وزارت جنگ، حکم توقیف یک نفت‌کش را که برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزویلا و ایران استفاده می‌شد اجرا کردند. خانم باندی گفت که این نفت‌کش سال‌ها تحریم شده بود.

هشدار ترمپ به کولمبیا

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه همچنین در مورد رییس جمهور کولمبیا و تولید کوکایین در آنجا گفت که رییس جمهور کولمبیا نسبت به ایالات متحده کاملاً خصمانه بوده است

ترمپ با اشاره به رییس جمهور کولمبیا گفت: "اگر باهوش نشود، برای خودش دردسرهای بزرگی درست خواهد کرد. بهتر است عاقل شود، وگرنه نفر بعدی او خواهد بود. امیدوارم گوش کند. او نفر بعدی خواهد بود."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تصریح کرد که کولمبیا یک تولید کنندۀ عمده مواد مخدر و به‌طور‌خاص، کوکایین است.