شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۱۷ نومبر) درباره طرح صلح رییس جمهور دونالد ترمپ برای غزه رای گیری می‌کند.

پیش از این ایالات متحده همراه با چند کشور عربی و اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا قطعنامه پیشنهادی این کشور درباره طرح صلح دونالد ترمپ برای غزه را هرچه سریع‌تر تصویب کند.

ایالات متحده، قطر، مصر، امارات متحدهٔ عرب، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از پیش‌نویس قطعنامه که در شورای امنیت ملل متحد تحت غور قرار دارد، حمایت کردند.

این قطعنامه بر ادامه آتش‌بسی تاکید دارد که پس از دو سال جنگ میان اسراییل و حماس برقرار شده و برای نخستین‌بار به امکان تشکیل دولت آینده فلسطین نیز اشاره می‌کند.

براساس پیش‌نویس این قطعنامه، قرار است "شورای صلح غزه" به‌عنوان نهاد انتقالی تشکیل شود که دونالد ترمپ به‌طور نمادین ریاست آن را برعهده خواهد داشت.

همچنین ایجاد یک "نیروی موقت بین‌المللی برای ثبات" با مشارکت اسراییل، مصر و نیروهای فلسطینی آموزش‌دیده پیش‌بینی شده است.

در مقابل، روسیه پیش‌نویس جداگانه‌ای ارایه کرده که تشکیل شورای صلح و استقرار فوری نیروی بین‌المللی را مجاز نمی‌داند.

همزمان با تلاش‌ها برای تصویب این طرح، بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل، روز یکشنبه در نشست کابینه اعلام کرد: "مخالفت ما با تشکیل حکومت فلسطینی در هر قلمرویی تغییر نکرده است."

دو وزیر تندرو کابینه او نیز پیش از این مخالفت خود را در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بودند.

بعد از حمله تروریستی گروه حماس به اسراییل و کشتن ۱۲۰۰ نفر در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳، اسراییل به غزه حمله کرد. در پی جنگ دوساله، به گفته منابع فلسطینی بیش از ۶۹ هزار نفر در غزه کشته شدند.

این جنگ در نهایت با مداخله و میانجیگری دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، و پادرمیانی رهبران قطر و مصر در ماه سپتمبر به آتش‌بسی منجر شد که شامل تبادل گروگان‌ها و زندانیان و افزایش محدود کمک‌های بشردوستانه بود.