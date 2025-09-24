وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، میگوید که "سیاست های ظلمآمیز" طلبان، آموزمانهای مردم افغانستان را دشوارتر میسازد.
الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز چهارشنبه ۲۴ اگست در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا، گفت که واشنگتن نسبت به وضعیت در افغانستان ”متاسف” است و به گفته وی ”طالبان باید اقدام کنند – و از مردم افغانستان حمایت” کنند.
به گفته این مقام امریکایی،”محدودیت ها یا سیاست های ظالمآمیز طالبان چالشهای مردم افغانستان را دشوارتر” میسازد.
این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان، به عملکرد آن گروه بستگی دارد.
الیزابت استیکنی همچنین گفت که منافع ایالات متحده در افغانستان براساس حفظ منافع امریکا و امریکاییها استوار بوده و واشنگتن میخواهد "تا همه امریکاییهای که به ناحق بازدشت شده اند، باید به زودترین فرصت" آزاد شوند.
استیکی اضافه کرد که "مبارزه با تروریزم برای دولت ترمپ بسیار مهم است و یکی از منافع حکومت امریکا در افغانستان" مبارزه با تروریزم میباشد.
این مقام امریکایی گفت: "ما میخواهیم که طالبان به تعهدات خود در قبال مبارزه با تروریزم پابند باشند."
شرح کامل این مصاحبه را در اینجا دنبال کنید.
