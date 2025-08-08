دونالد ترمپ، رئيس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده است که رهبران آذربایجان و ارمنستان، امروز یک توافقنامهٔ صلح را در قصرسفید امضا خواهند کرد.

ترمپ نشست سه جانبهٔ امروز را "تاریخی" خوانده که پس از تماس حکومت‌اش با هردو طرف در ماه‌های اخیر، برگزار می‌شود.

دونالد ترمپ، الهام علی یوف، و نیکول پشینیان، رهبران اذربایجان و ارمنستان را "رهبران شجاع" توصیف کرده که برای مردم شان کار درست را انجام می‌دهند.

ایالات متحده نیز با هردو کشور، توافقات دوجانبه امضا خواهد کرد.

آذربایجان و ارمنستان در یک درگیری چند دهه‌ای بر سر منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ با هم جنگیده‌اند. این منطقه از نظر بین‌المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته می‌شود، اما ساکنان عمدۀ آن ارمنی ها اند.

در اوایل امسال، هردو کشور متن توافقنامهٔ صلح را نهایی کرد – اقدامی که از سوی ایالات متحده ستوده شده است.