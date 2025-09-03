ترمپ: حملۀ مرگبار امریکا بر قایق ونزویلایی حامل مواد مخدر هشدار به قاچاقچیان بود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که نظامیان امریکایی یک قایق حامل مواد مخدر ونزویلا را در جنوب دریای کارایب منهدم کرده‌ اند.

رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه دوم سپتمبر در یک نشست خبری در قصر سفید گفت: "وقتی از این اتاق بیرون بروید، خواهید دید که طی چند دقیقۀ گذشته، ما یک قایق حامل مواد مخدر را هدف قرار دادیم . مقدار زیادی مواد مخدر در آن قایق بود. و شما این را خواهید دید و در مورد آن خواهید خواند. همین چند لحظه پیش اتفاق افتاد."

دونالد ترمپ همچنین گفت: "مدت زیادی است که مواد مخدر زیادی به کشورمان وارد می ‌شود. این مواد از ونزویلا وارد شده است. چیزهای زیادی از ونزویلا وارد شده است. ما آنها را از بین بردیم. شما آنرا خواهید دید."

در همین حال وزارت دفاع امریکا ویدیویی از حملۀ دقیق روز‌ سه ‌شنبه اردوی ایالات متحده بر قایق کارتل "ترن د آراگوآ" در ‌آب‌های نزدیک ونزویلا را منتشر کرد.

ترن د آراگوآ، یک کارتل مواد مخدر است که ادارۀ رییس جمهور ترمپ آن را در فهرست "سازمان‌های تروریستی جهانی" قرار داده است.

دونالد ترمپ در بیانیه‌‌ای گفت که این کارتل یک سازمان تروریستی خارجی شناخته ‌شده است که "زیر ادارۀ نیکولاس مادورو فعالیت می‌کند و مسوول قتل‌عام، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، و اقدامات خشونت‌ بار و تروریستی در سراسر ایالات متحده و نیم‌کره غربی است."

رییس جمهور ترمپ گفت: "این حمله زمانی انجام شد که تروریست‌ها در آب‌های بین‌المللی در حال حمل مواد مخدر غیرقانونی به مقصد ایالات متحده بودند. در نتیجۀ این حمله ۱۱ تروریست کشته شد."

رییس جمهور ایالات متحده گفت به هیچ‌ کدام از نیروهای امریکایی در این عملیات آسیبی نرسید.

ترمپ با اشاره به این حمله گفت: "این را هشداری بدانید برای هر کسی که حتا به فکر قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده باشد. مراقب باشید!"

در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا نیز روز سه ‌شنبه در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت همان طور که رییس جمهور آمریکا لحظاتی پیش اعلام کرد، امروز اردوی ایالات متحده در جنوب دریای کارایب یک حمله مرگبار به یک قایق حامل مواد مخدر انجام داده است.

او گفت این قایق را که از ونزویلا حرکت کرده بود یک سازمان "تروریستی-مواد مخدر" که در فهرست این سازمان‌ها قرار گرفته است، اداره می‌‌کرد.

اداره رییس جمهور ترمپ شماری از کارتل‌‌های مواد مخدر را در فهرست سازمان‌‌های تروریستی قرار داده است.