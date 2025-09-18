دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا سند مشارکت بزرگ استراتیژیک دوجانبه را در زمینۀ تکنالوژی امضا کرده و هر دو رهبر بر ضرورت پایان جنگ‌های اوکراین و غزه تاکید کردند.

ترمپ در پایان سفرش به بریتانیا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با استارمر در مورد طیف گستردۀ موضوعات بحث کرد.

در مورد جنگ روسیه در اوکراین که حدود سه و نیم سال از آن می‌گذرد، رییس جمهور ترمپ گفت که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه "مرا مایوس کرده است" و نیز گفت: "او [پوتین] مردمان زیادی را می‌کشد و بیش از کسانی که می‌کشد، [نیروی] خود را از دست می‌دهد."

ترمپ که همواره خواستار پایان جنگ شده است، ماه گذشته با پوتین در آلاسکا دیدار کرد. تلاش‌های ترمپ به هدف میانجی‌گری برای آتش‌بس به دلیل تداوم حملات نظامی روسیه بر اوکراین، متوقف شده است.

استارمر ضمن تقاضا برای اعمال فشار بیشتر بر روسیه به هدف پایان بخشیدن جنگ، با اشاره به عملکرد پوتین گفت: "اینها اقدامات کسی نیست که صلح می‌خواهد."

ترمپ و استارمر گفتند که خواستار پایان جنگ میان اسراییل و گروه تروریستی حماس است که به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ و در پی حملۀ حماس بر اسراییل آغاز شد. هر دو رهبر خواستار رهایی فوری تمام گروگان‌‌هایی شدند که در بند گروه حماس در غزه به سر می‌برند.

با اینحال، ترمپ تصدیق کرد که با بریتانیا در خصوص به رسمیت شناختن دولت فلسطینی اختلاف نظر دارد. او گفت: "باید هفتم اکتوبر را به یاد داشته باشیم – یکی از خراب‌ترین، خشونت‌بار ترین روز در تاریخ جهان."

ترمپ پیش از این گفته بود که به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی را می‌توان به مثابۀ پاداش به حماس نگریست.

رییس جمهور ترمپ و استارمر، مکرراً در مورد روابط نزدیک تاریخی میان ایالات متحده و بریتانیا اشاره کردند. ترمپ گفت: "پیوند میان کشورهای مان طوری است که مانند آن را در هیچ جا نمی‌توان یافت."

ترمپ توافق مشارکت جدید در زمینۀ تکنالوژی را که روز پنجشنبه میان ایالات متحده و بریتانیا امضا شد، معاملۀ "منحصر به فرد" خواند که به گفتۀ وی "تضمین کنندۀ رهبری دوشادوش دو کشور در انقلاب بزرگ آیندۀ تکنالوژی" است.

بر اساس اعلامیۀ قصر سفید: "معاملۀ رفاه تکنالوژی، ابتکارات مشترک را بین نهادهای برتر تحقیق و معیارهای دو کشور در عرصه‌های هوش مصنوعی، انرژی هسته‌ای و محاسبۀ کوانتوم ایجاد می‌کند تا مزایای دگرگون کننده را به شهروندان بیاورد – از تسریع پیشرفت‌ها در مراقبت های صحی گرفته تا کاهش هزینه‌های انرژی و حمایت از امنیت ملی."

در اعلامیه آمده است که این توافق "رابطۀ ویژۀ ایالات متحده-بریتانیا را به تعالی جدید در عصر تکنالوژیکی سوق خواهد داد و برای مردم امریکا و نوآوری جهانی امریکایی، پیروزی‌ها را به ارمغان خواهد آورد".

رییس جمهور ترمپ و ملانیا، بانوی نخست ایالات متحده، صبح چهارشنبه توسط هلیکوپتر به اقامتگاه صدر اعظم بریتانیا منتقل شدند. آنان روز چهارشنبه را در قصر ویندسور در حومۀ لندن سپری کردند، جاییکه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و دیگر اعضای خانوادۀ سلطنتی در مراسم ویژۀ تشریفات از آنان استقبال کردند.

مراسم روز چهارشنبه در قصر ویندسور، شامل کالسکه سواری در محوطۀ قصر، پرواز طیاره‌های نظامی از فراز قصر و ضیافت پر زرق و برق دولتی به میزبانی خانواده سلطنتی بود.

دونالد ترمپ، نخستین رییس جمهور ایالات متحده است که دو بار در سفر رسمی دولتی عازم بریتانیا می‌شود، آنچه وی از آن به عنوان "بزرگ‌ترین افتخار زندگی" خود یاد کرد. رییس جمهور دونالد ترمپ، برای بار نخست در سال ۲۰۱۹ و در جریان دور نخست ریاست جمهوری خود برای سفر رسمی دولتی عازم بریتانیا شده بود.