دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، تعلیق تعرفه‌های بلند بر اموال وارداتی از چین را برای ۹۰ روز تمدید کرد.

رئیس جمهور ترمپ این فرمان را روز دوشنبه ۱۱ آگست (۲۰ اسد) چند ساعت قبل از آن امضا کرد که قرار بود تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین، از سرگرفته شود.

این اقدام به دنبال مذاکرات اخیر میان مذاکره کنندگان امریکایی و چینی که در اواخر ماهٔ جولای در استاکهلم صورت گرفت، اتخاذ شد.

با این اقدام، ضرب الاجل تطبیق تعرفه‌ها، اکنون به اواسط ماهٔ نومبر موکول شده و به این معنی است که تعرفه‌ بر اموال چینایی به میزان بلندی که در ماهٔ اپریل تعین شده بود، افزایش پیدا نخواهد کرد.

رئیس جمهور ترمپ بر همه اموال وارداتی از چین، تعرفهٔ ۱۴۵درصدی را وضع کرده بود و بیجنیگ در مقابل این تصمیم، تعرفهٔ ۱۲۵درصدی را برای اموال امریکایی وضع کرد.

هردو طرف در ماهٔ می در پی مذاکرات در ژنیو، موافقه کردند تا تطبیق این تعرفه‌های بلند را تعلیق کنند. ایالات متحده، تعرفه‌های خود را به ۳۰درصد و چین به ۱۰درصد کاهش دادند.

رئیس جمهور ترمپ گفته است که در صورت نایل شدن هردو کشور به یک توافق، او حاضر است که تا پایان امسال با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، ملاقات کند.

ترمپ هفتهٔ گذشته در یک مصاحبه با شبکهٔ تلویزیونی سی ان بی سی، گفت که شی پیشنهاد دیدار را کرده است، نه برعکس آن.

دونالد ترمپ گفت: "می‌توانم ملاقات کنم، ما یک رابطهٔ بسیار خوب داریم."

رئيس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که او می‌خواهد تا چین خریداری سویابین امریکا را "به زودی چهاربرابر" افزایش دهد و افزود: "این یک راه برای کاهش کسر تجارت چین با ایالات متحده نیز می‌باشد."