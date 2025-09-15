ترمپ: نشست تجارتی امریکا - چین بسیار خوب برگزار شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که "نشست بزرگ تجارتی میان ایالات متحده و چین در اروپا، به بسیار خوبی برگزار شد."

ترمپ، امروز دوشنبه در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل، بدون اینکه از کدام شرکتی نام گرفته باشد نگاشته است که "در بارۀ یک شرکت مشخص که جوانان بسیار می خواستند تا در کشور ما حفظ شود، یک توافق صورت گرفته است."

مذاکرات تجارتی میان ایالات متحده و چین، روز یکشنبه در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا آغاز شده بود.

پس از نشر این پیام رییس جمهور ترمپ، سکات بیسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، در صحبت با رسانه ها گفت که واشنگتن و بیجنگ در بارۀ شبکۀ اجتماعی تیک‌تاک بر سر یک چارچوب به توافق رسیده اند، اما به گفتۀ وزیر مالیۀ امریکا، برای تکمیل شدن این توافقنامه، رییس جمهور ترمپ و شی جینپنگ، رییس جمهور چین، جمعۀ آینده با یکدیگر صحبت خواهند کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده نیز تایید کرده که جمعۀ آینده – ۱۹ سپتمبر،‌ با همتای چینایی اش صحبت خواهد کرد و اضافه کرده که "این رابطه همچنان بسیار قوی است."