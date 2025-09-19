تد کروز، یکتن از سناتوران جمهوریخواه ایالات متحده، با ارایه طرحی موسوم به "قانون تقویت اجرای محدودیتهای ویزه"، خواستار ممانعت ورود مقامهای تحریم شده ایران به ایالات متحده، قبل از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شده است.
هشتادمین نشست مجمع عمومی ملل متحد با اشتراک سران کشورهای عضو این سازمان، قرار است هفته آینده در نیویارک برگزار شود.
به اساس گزارش رسانه هیل، این طرح میتواند آن مقامهای ایرانی را که به دلیل حمایت از علی خامنهای، رهبر آن کشور و یا به دلیل این که از سوی دفتر او به مقامی رسیده باشند تحریم شده اند، از ورود به ایالات متحده منع کند.
سناتور کروز طی اعلامیهای گفته است که "رژیم ایران و مقامهای فاسدی که آن را اداره میکنند مسوول قتل، جراحت و گروگانگیری هزاران امریکایی" استند.
تد کروز اضافه کرده که "وقتی آیتالله شعار "مرگ بر امریکا" سر میدهد، منظورش جدی است و ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهای او و اطرافیانش" تحریمهایی وضع کرده است.
کروز گفته است: "اگر شما از وابستگان آیتالله هستید که از سوی ایالات متحده تحریم شدهاید، به این معناست که تهدیدی برای امنیت و مصوونیت امریکاییها محسوب میشوید و نباید به خاک ایالات متحده قدم بگذارید، چه برسد به اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد کار دیپلماسی شوید."
بر اساس گزارش رسانه هیل، تا کنون چندتن از سناتوران جمهوریخوا به شمول تام کاتن، جان باراسو، اشلی مودی، ریک اسکات، و جونی ارنست از این طرح حمایت کرده اند.
در مجلس نمایندگان کانگرس نیز این طرح از سوی کلودیا تنی به پیش برده میشود.
این عضو مجلس نمایندگان طی اعلامیهای گفته است که "رییسجمهور (ایران) مسعود پزشکیان، مانند سلفهایش، بخشی از رژیمی است که تروریزم را تمویل مالی میکند، شرق میانه را بیثبات میکند، مردم ایران را سرکوب میکند و به طور فعال امریکاییها را هدف قرار داده است".
کلودیا تنی اضافه کرده که "هیچ مقام دولتی که بخشی از این رژیم استبدادی باشد نباید اجازه یابد پا به خاک امریکا بگذارد تا تبلیغات کند یا استبداد را مشروعیت ببخشد".
پیشبینی میشود که مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته باشند.
ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی در حال بررسی اعمال محدودیت سفر و سایر محدودیتها بر تعدادی از هیاتهای خارجی، به شمول هیات ایران، بود.
این قیودات سفر آنان را تنها به شهر نیویارک محدود میکند.
گروه