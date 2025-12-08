کانگرس ایالات متحده از طرح دفاعی ۹۰۰ میلیارد دالری پرده برداشت

کانگرس ایالات متحده از یک طرح بازنگریشدۀ مصارف دفاعی پرده برداشت که شامل تقویت تواناییهای فضایی برای مقابله با زرادخانه هستهای چین و روسیه و نظارت فضایی میباشد.
در این طرح، افزایش چهار درصدی معاشات کارمندان اردو و گسترش دفاع ضد طیارههای بدون سرنشین ایالات متحده و تکنالوژیهای جدید را شامل میشود.
قانون صلاحیتهای دفاع ملی (NDAA) که طرحهای تصویب شده توسط مجلس نمایندگان و سنا را ادغام میکند، ۹۰۱ میلیارد دالر را برای مصارف امنیت ملی در سال آینده اختصاص میدهد – این رقم، هشت میلیارد دالر بیشتر از درخواست حکومت به رهبری دونالد ترمپ است.
مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده در بارۀ این طرح میگوید که این قانون شامل مفاد مهمی است که تضمین میکند نیروهای نظامی ایالات متحده "مرگبارترین نیروهای جهان باقی بمانند و بتوانند هر دشمنی را از بین ببرند."
رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیۀ گفت: "این قانون، ایدیولوژی دوران [رییسجمهور جو] بایدن را در اردوی ما ریشهکن میکند و ارتقاء و پذیرش مبتنی بر شایستگی در اکادمیهای نظامی را احیا میکند، قرارداد با شرکتهای حزبی را ممنوع میسازد، با یهودستیزی مقابله میکند و برنامههای مضر و غیرضروری مانند CRT (تیوری انتقادی نژادی)، DEI (تنوع، برابری و مشمول بودن) و ابتکارات اقلیمی را متوقف میکند."
مایک جانسن همچنان گفت که رییس جمهور ترمپ و جمهوریخواهان "وعدۀ تامین صلح از راه قدرت را دادند. طرح بودجه سال مالی ۲۰۲۶ این هدف را محقق میکند."
در بیانیۀ جانسن آمده است: "رییس جمهور ترمپ واضح ساخت که سرمایهگذاریهای چند دهۀ گذشته که از تجاوز چین کمونیست حمایت میکرد، باید پایان یابد و این لایحه شامل موانع مهمی برای محافظت از سرمایهگذاریهای درازمدت، منافع اقتصادی و دادههای حساس امریکا است."
رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده این را هم گفته است: "این قانون همچنین شامل سرمایهگذاری در سیستم دفاع میزایل گنبد طلایی است که بازدارندگی هستهای ایالات متحده و تکنالوژیهای جدید انرژی هستهای را تقویت میکند؛ و ابتکارات دفاعی ایالات متحده را در هند و اقیانوسیه برای (تقویت دفاع تایوان و حمایت از متحدان هند و اقیانوسیه) تقویت میبخشد."
این طرح همچنان ارتقاء و پذیرش مبتنی بر شایستگی در اکادمیهای نظامی را احیا میکند، با یهودستیزی مقابله کرده و بر کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دالری به اوکراین تأکید دارد.
این طرح که حمایت هر دو حزب را با خود دارد، ممکن این هفته به رایگیری گذاشته شود.
