طرح تحریم ۱۲ مقام و شش نهاد ایران در یک کمیتۀ کانگرس امریکا تصویب شد

کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده روز چهارشنبه سوم دسمبر طرح "تحریک به خشونت از جانب تهران" را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن تحریم آن روحانیون ایرانی است که برای کشتار رهبران امریکا و متحدان آن فتوا صادر می‌کنند.

کیت سلف، نمایندۀ جمهوریخواه از ایالت تکزاس، که این طرح را به مجلس نمایندگان پیشکش کرده است، در صحبت با صدای امریکا گفت که هدف آن حسابده نگه‌داشتن رژیم ایران است.

سلف گفت: "توقع دارم که این طرح، روحانیون مستبد و رژیم ایران را به خاطر اعمالشان پاسخگو قرار دهد. ما افراد را به خاطر اقدامات واقعی که آنان انجام داده‌اند، هدف قرار داده‌ایم. این طرح همین کار را می‌کند."

این نمایندۀ کانگرس امریکا اتخاذ چنین اقدام را ضروری پنداشت و گفت: "در واقع ۱۲ فرد و شش سازمان است که یا فتوا صادر کرده یا آن را اشاعه کرده اند. در قضیۀ کرگانی، او وب‌سایتی دارد که ظاهراً ۲۰ میلیون دالر برای فعال کردن سوءقصد به جان رییس جمهور ترمپ یا بنیامین نتنیاهو جمع‌آوری کرده است."

چندین آیت‌الله و مقام‌های حکومت ایران و نیز نهادهایی چون مرکز علمیه قم و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این طرح شامل اند.

پس از تصویب و توشیح، این طرح وزیر خارجه و وزیر مالیۀ ایالات متحده را مکلف می‌سازد تا در مورد تحریم افراد و نهادهای ذکر شده در آن غور کند و مشخص سازد که آیا باید آنان تروریست ویژۀ جهانی شناخته شوند یا نه.