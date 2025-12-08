وزارت خارجۀ امریکا: آزمایش میزایل توسط ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است

وزارت خارجۀ ایالات متحده، با انتقاد از آزمایش میزایل‌های بالستیک و کروز توسط ایران، گفته است که تهران بایست به عوض این آزمایش‌ها، به "رفاه مردم ایران" توجه کند.

یک سخنگوی این وزارت در واکنش به مانور اخیر نظامی در خاک ایران، به بخش فارسی صدای امریکا گفت: "توسعه و آزمایش قابلیت‌های میزایل و کروز توسط ایران، نقض آشکار مفاد قطعنامۀ ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد است."

این سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده اضافه کرد: "رهبران (ایران) باید به جای آزمایش میزایل‌های بالستیک و حمایت از تروریزم، بر رفاه مردم خود که با بحران آب و انرژی رو به رو اند، تمرکز کنند."

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، تمرینات مشترک "سهند – ۲۰۲۵" از اول ماه دسمبر در ولایت آذربایجان شرقی ایران آغاز شد و برای پنج روز ادامه داشت.

ایرنا ادعا می‌کند که این مانور نظامی، در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.

همزمان با این، پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که با وجود حمله‌هایی که ایالات متحده و اسراییل در ماه جون بر ایران انجام دادند، تهران همچنان در شرق‌میانه تهدید محسوب می‌شود.

هگسیت این اظهارات را در واشنگتن با رییس‌های صنایع دفاعی بیان داشته گفت: "با عملیات (چکش نیمه شب)، جهان پس از دهه‌ها تردید، اثر قاطع قدرت نظامی امریکا را در نابود کردن برنامۀ هسته‌ای ایران شاهد بود."

وزیر جنگ ایالات متحده اضافه کرد: "رییس جمهور ترمپ گفته بود که ایران حق دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد و این وعده را عملی کرد. دیگران همچنین حرفی زدند، اما این ترمپ بود که آن‌را به سرانجام رساند."