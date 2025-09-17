دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیهٔ ایالات متحده امریکا، دو شهروند ایرانی و بیش از دوازده فرد و نهاد مستقر در امارات و هانگ کانگ را به دلیل ایفای نقش در هماهنگی انتقال درآمد نفت ایران که به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع و حمایت نیروهای مسلح ایران بوده، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است.

بر اساس اعلامیه وزارت مالیه ایالات متحده، این شبکه‌ها به‌عنوان بخشی از "بانکداری سایۀ" ایران با سو استفاده از نظام مالی بین‌المللی و از طریق شرکت‌های صوری و رمز ارزها، تحریم‌ها را دور می‌زنند.

به گفته این وزارتخانه، درآمدهای به‌دست‌آمده برای حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای و توسعه میزایل‌های بالستیک و طیاره‌های پیشرفته بی سرنشین به کار گرفته می‌شود.

جان هرلی، معین این وزرات در امور تروریزم و اطلاعات مالی، تأکید کرد: "نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال میلیون‌ها دالر از طریق نظام مالی بین‌المللی به شبکه‌های بانکداری سایه متکی‌اند. تحت رهبری رئیس جمهور ترمپ، ما به مختل کردن جریان‌های مالی کلیدی که برنامه‌های تسلیحاتی ایران و فعالیت‌های مخرب آن را تامین می‌کند، ادامه خواهیم داد."

علیرضا درخشان و آرش علیوند، دو شهروند ایرانی که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دالر رمز ارز در ارتباط با فروش نفت ایران خریداری کرده‌اند، تحت این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیهٔ ایالات متحده همچنین شرکت‌های "Alpa Trading – FZCO" Alpa Investment L.L.C."، "Alpa Hong Kong Limited" و چندین شرکت وابسته را به دلیل تسهیل جریان‌های مالی غیرقانونی به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.

مطابق با این تصمیم، تمامی دارایی‌ها و منافع افراد و نهادهای تحریم‌شده در خاک ایالات متحده مسدود می‌شود و هرگونه تعامل مالی با آنان برای اشخاص و مؤسسات امریکایی ممنوع است. همچنین مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه مراودات مالی را به ‌نیابت از افراد تحریم‌شده انجام دهند، در معرض تحریم‌های ثانوی قرار خواهند گرفت.