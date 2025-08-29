ایالات متحده معافیت تعرفۀ بستههای کوچک کالاهای تجارتی وارداتی را که ارزش آن کمتر از ۸۰۰ دالر باشد، پایان داده است. چنین بستهها حدود ۹۲درصد تمام کالاهای تجارتی است که وارد ایالات متحده میشود.
این اقدام بر آن تشبثاتی تاثیر میگذارد که کالاهای تجارتی را به گونۀ مستقیم از کشورهای خارجی به مشتریان در داخل ایالات متحده انتقال میدهند که تجارتهای انترنتی از چین نیز شامل آن میشود.
لغو تادیات گمرکی بر "بستههای کوچک" که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، آن را اعمال کرده است، سر از نیمه شب جمعه ۲۹ اگست اجرا میشود. روزمره چهار میلیون بستۀ کوچک کالا که ارزش آن کمتر از ۸۰۰ دالر است، وارد ایالات متحده میشود.
رییس جمهور ترمپ به تاریخ ۳۰ جولای با صدور یک فرمان اجرایی معافیت تعرفه بر "بستههای کوچک" وارداتی را لغو کرد و گفت که سر از تاریخ ۲۹ اگست بر این کالاها تعرفه وضع شود.
بر اساس تخمین اداره گمرکها و حفاظت مرزی ایالات متحده، که جمعآوری تعرفه و بازرسی بستهها را در بنادر و میدانهای هوایی انجام میدهد، سال گذشته ۱.۳۶ میلیارد بستۀ کوچک یا کالاهای کم ارزش به ایالات متحده وارد شده بود.
بر بنیاد معلومات این اداره، ارزش مجموعی بستههای کوچک با ارزش کمتر از ۸۰۰ دالر در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۴.۶ میلیارد دالر رسید که از سال ۲۰۲۰ به اینسو پیشینه نداشته است.
سایتهای تجارت الکترونیک چینی که کالاهای ارزان میفروشند مانند شین، تیمو و علیاکسپرس، میتوانستند همه چیز را از لباس گرفته تا فرنیچر و لوازم برقی مستقیماً با هزینه اضافی به مشتریان امریکایی بفروشند.
اکنون، کالاهای وارداتی صرف نظر از ارزش آن، نظر به کشور مبدا، شامل تعرفههای ۱۰ تا ۵۰ درصدی میشوند.
رییس جمهور ترمپ در اواخر ماه جولای در تلاش برای کاهش کسر تجاری ایالات متحده با سایر کشورها و تغییر تجارت جهانی، تعرفههای جدید گسترده بین ده تا ۴۱ درصد را برای ۶۶ کشور اعلام کرد.
