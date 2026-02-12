کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که ایالات متحده با حمایت و ترغیب مشاغل در داخل ونزویلا و همچنان شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد این کشور شوند، گام‌هایی را در راستای "آزادسازی مردم و اقتصاد ونزویلا" برداشته است.

رایت، روز چهارشنبه در نخستین روز سفر سه روزه‌اش به ونزویلا گفت که با دیلسی رودریگز، رییس جمهور موقت ونزویلا، در مورد "منابع عظیم طبیعی" به شمول نفت، گاز طبیعی، معادن و مواد معدنی، بحث کرده اند.

کریس رایت گفت که ایالات متحده و ونزویلا می‌توانند امسال در همکاری با هم "افزایش چشمگیر" در تولید نفت، گاز طبیعی و برق را در ونزویلا رقم بزنند. رایت افزود که این تلاش‌ها همچنان می‌تواند زمینه‌ساز مشاغل بیشتر، معاشات بلندتر و زندگی با کیفیت برای ونزویلایی‌ها شود.

رودریگز ضمن استقبال از سفر کریس رایت به ونزویلا گفته است که این سفر درب را به روی همکاری‌های بیشتر باز می‌کند. او همچنان با اشاره به پروژه‌های برق و استخراج نفت، گاز و معدن گفت که رابطه با ایالات متحده برای هر دو کشور مثمر، موثر و مفید خواهد بود.

سفر وزیر انرژی ایالات متحده، یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای نظامی امریکا در یک عملیات، نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا و همسرش را دستگیر و به ایالات متحده منتقل کردند. اکنون مادورو در محکمۀ نیویارک با اتهامات تروریزم مواد مخدر و سایر اتهامات مواجه است. مادورو این اتهامات را رد کرده و اظهار بی‌گناهی کرده است.

ونزویلا قوانین نفتی خود را اصلاح کرده تا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را در تولید تیل تشویق کند. ایالات متحده تعزیرات را بر صنعت نفت ونزویلا تسهیل بخشیده است.