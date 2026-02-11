کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحدۀ امریکا، از ونزویلا دیدن خواهد کرد تا با رهبران موقت این کشور ملاقات و بر صنعت نفت و گاز ونزویلا تمرکز کند.

وزیر انرژی امریکا به خبرنگاران گفت که او می‌خواهد در بحبوحۀ تلاش حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ برای بازسازی صنعت نفت و بهبود صادرات ونزویلا، درک بهتری از وضعیت فعلی تولید انرژی در آن‌کشور به دست آورد.

کریس رایت به روزنامۀ پولیتیکو گفت که با دیلسی رودریگز، سرپرست ریاست جمهوری ونزویلا ملاقات کرده و می‌خواهد در مورد بهبود مدیریت شرکت نفت دولتی "پترولیوس دی ونزویلا" صحبت کند.

ونزویلا ماه گذشته قانونی را تعدیل کرد که به شرکت‌های خصوصی نفت صلاحیت می‌دهد تا تولید و فروش نفت را از ساحات نفتی ونزویلا کنترول کند و حق امتیازی را که این شرکت‌ها باید برای نفت بپردازند، محدود می‌کند. این تغییرات، تلاشی برای ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت ونزویلا است.

دیدار کریس رایت از ونزویلا به تعقیب حملۀ ماه جنوری نیروهای امریکایی در آن کشور صورت می‌گیرد که در آن نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا و همسرش دستگیر شده و در محکمۀ نیویارک با اتهامات تروریزم مواد مخدر و سایر اتهامات مواجه است. مادورو این اتهامات را رد و اظهار بی‌گناهی کرده است.