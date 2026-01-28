قصر سفید: ترمپ به اعمال حداکثر نفوذ بر مقامات موقت ونزویلا ادامه خواهد داد

قصر سفید، روز چهاشنبه (۲۸ جنوری)، گفت که رییس جمهور دونالد ترمپ، نفوذ بر رهبران جدید ونزویلا را به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای باثبات ساختن آن کشور، حفظ خواهد کرد.

قصر سفید این‌را هم گفت که انتظار دارد همکاری با رهبران موقت ونزویلا ادامه یابد.

یک مقام ارشد قصر سفید در پاسخ به ایمیلی به صدای امریکا نگاشت: "رییس جمهور ترمپ به اعمال حد اکثر نفوذ بر مقامات موقت در ونزویلا ادامه می‌دهد و نتیجۀ آن موفقیت‌آمیز بوده است – کشور [ونزویلا] باثبات است، مهاجرت غیرقانونی متوقف شده، جلو سرازیر شدن مواد مخدر گرفته شده و توافق جدید تیل باعث رونق اقتصادی هم برای مردم ونزویلا و مردم امریکا خواهد شد."

این خبر در حالی منتشر می‌شود که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در مورد سیاست ایالات متحده در قبال ونزویلا معلومات می‌دهد و انتظار می‌رود به رهبران موقت ونزویلا در مورد احتمال اقدام نظامی در صورت عدم همکاری با واشنگتن هشدار دهد.

براساس اظهارات از پیش آماده شده‌ای که توسط چندین شبکۀ خبری دیده شده است، انتظار می‌رود روبیو بگوید که ایالات متحده آماده است در صورت عدم موفقیت سایر روش‌ها، برای اینکه از حداکثر همکاری مطمین شود، از زور کار بگیرد.

این مجلس استماعیه، تقریباً یک ماه پس از آن برگزار می‌شود که نیروهای امریکایی در یک عملیات گسترده، نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا و همسرش سیلیا فلورس مادورو را دستگیر کردند. هر دو در پنج جنوری در محکمه‌ای در شهر نیویارک حاضر شدند و به قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح‌هایی که قرار بود علیه ایالات متحده استفاده شود، متهم شدند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، اخیراً از همکاری رهبران جدید ونزویلا به رهبری دلسی رودریگز، معاون پیشین رییس جمهور مادورو، که اکنون رییس جمهور موقت است، صحبت کرد.

انتظار می‌رود روبیو تاکید کند که ایالات متحده در حال جنگ با ونزویلا نیست و خواهد گفت که عملیاتی که در تاریخ ۳ جنوری انجام شد، در راستای کمک به اجرای قانون بوده است.

مقامات حکومت به رهبری ترمپ متعهد شده‌اند که ایالات متحده مصمم است از تبدیل شدن نیم‌کره غربی به پناهگاه امن برای قاچاقچیان مواد مخدر، نیروهای نیابتی ایران و رژیم‌های متخاصمی که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر می‌اندازند، جلوگیری کند.