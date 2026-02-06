حملۀ مرگبار نیروهای امریکایی بر کشتی قاچاق مخدرات در کارایب

فرماندهی جنوبی نیروهای ایالات متحده اعلام کرد که اردوی امریکا روز پنجشنبه (۵ فبروری)، یک حملۀ مرگبار محرک تازه را بر یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام انجام داده است.

اردوی ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در این عملیات که توسط نیروی ویژه مشترک "نیزۀ جنوبی" تحت فرماندهی فرانسیس اِل. دانووِن، قوماندان فرماندهی جنوبی نیروهای امریکایی یا ساوتکام انجام شد، دو تروریست کشته شده است.

اردوی ایالات متحده از اوایل ماه سپتمبر به اینسو، دست‌ کم ۳۶ حملۀ هوایی را بر ۳۸ کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های کارایب و شرق اوقیانوس آرام انجام داده که در آن حملات کم از کم ۱۲۸ نفر کشته شده اند.

سرعت حملات پس از دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور سابق ونزویلا، ، در سوم جنوری، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. یک محکمۀ امریکایی در نیویارک، مادورو را به قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح علیه ایالات متحده متهم کرده است.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، موضِع تهاجمی حکومت ایالات متحده را عامل آنچه او کاهش فعالیت کارتل‌ها توصیف کرد، دانست.

هگسیت، در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "پیروزی: برخی از قاچاقچی‌های ارشد کارتل مواد مخدر در حوزۀ مسوولیت ساوتکام، تصمیم گرفته اند به خاطر حملات محرکی (بسیار موثر) اخیر در آب‌های کارایب، تمام عملیات مواد مخدر خود را به طور نامحدود متوقف کنند."

فرماندهی جنوبی نیروهای ایالات متحده(ساوتکام)، اعلام کرد که "دو تروریست مواد مخدر در جریان این اقدام کشته شدند" و در این عملیات هیچ یک از کارمندان نظامی ایالات متحده زخمی نشده اند.

حکومت به رهبری دونالد ترمپ، این حملات را به عنوان بخشی از "درگیری مسلحانه" علیه کارتل‌های مواد مخدر توصیف کرده است.

برخی از قانونگذاران دموکرات ابراز نگرانی کرده‌ و معتقدند که این عملیات فاقد توجیه قانونی است، در حالی که جمهوری‌خواهان عمدتاً از آن حمایت کرده‌اند.

لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، با نشر یک پست در شبکۀ اجتماعی ایکس، اقدامات وزارت جنگ ایالات متحده را ستایش کرده نگاشته است: " آفرین به وزیر جنگ و تمام افراد تحت امرتان. ما باید به تایید و نظارت ادامه دهیم".