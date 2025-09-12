ایالات متحده و اروپا به روسیه: افزایش خصومت ها تحمل نخواهد شد

پس از حملۀ هوایی (طیاره های بدون سرنشین) روز چهارشنبه روسیه بالای پولند، ایالات متحدۀ امریکا و اروپا، برای روسیه پیام شدید فرستاده که افزایش خصومت‌ها تحمل نخواهد شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه گفت که ایالات متحده بانک‌ها و صادرات نفت روسیه را با تحریم‌های جدید هدف قرار خواهد داد.

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسشی از فاکس نیوز مبنی بر اینکه "سرکوب [ولادیمیر] پوتین، رییس جمهور روسیه، چگونه است، گفت: "ایالات متحده با تحریم‌های شدید علیه بانک‌ها، صنعت نفت و همچنان تعرفه‌ها، ضربۀ سختی خواهد زد. اما من قبلاً این کار را انجام داده‌ام، کارهای زیادی انجام داده‌ام".

فرانسه نیز روز جمعه اعلام کرد که در حال استقرار جت‌های جنگی در پولند است. بریتانیا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه درآمد نفتی روسیه که جنگ آن کشور در اوکراین و تجاوز در منطقه را تأمین می‌کند، اعمال می‌کند.

امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، اعلام کرد که سه جت جنگی پیشرفته‌ای رافایل را برای گزمه در حریم هوایی پولند در کنار سایر هواپیماهای ناتو اعزام می‌کند تا به تعهدی که به دونالد تسک، صدراعظم پولند، داده است، عمل کند.

وزارت دفاع فرانسه نیز اعلام کرد که به همراه تجهیزات و مهمات، پرسونل زمینی نیز اعزام خواهد کرد.

پولند روز چهارشنبه اعلام کرد که چندین طیارۀ بدون سرنشین روسی طی چند ساعت وارد خاک این کشور شده و توسط طیاره های پولندی و ناتو سرنگون شدند. وارسا این تهاجم را "عمل تجاوزکارانه" خواند که در جریان موجی از حملات روسیه به اوکراین رخ داده است.