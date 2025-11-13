حکومت امریکا پس از تصویب و توشیح بودجۀ فدرال بازگشایی شد

حکومت ایالات متحدهٔ امریکا روز پنجشنبه (۱۳ نومبر) دوباره به فعالیت کامل خود آغاز کرد.

دفتر امور کارمندان قصرسفید گفته است که "ادارات فدرال در منطقهٔ واشنگتن دی‌سی باز است" و "روند عادی عملیاتی آغاز شده است".

دفتر امور کارمندان قصر سفید این مطلب را پس از آن در وبسایت خود نشر کرد که رییس جمهور دونالد ترمپ، چهارشنبه شب بودجه تصویب شده از سوی کانگرس را توشیح کرد.

با تصویب این بودجه، انسداد ۴۳روزهٔ حکومت فدرال که طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور بود، پایان یافت.

دونالد ترمپ اعضای دموکرات کانگرس را مقصر این انسداد خواند و در مراسم توشیح بودجه در دفتر کارش، گفت: "این یک افتخار است تا این سند عالی را امضا کنم و کشور ما دوباره به کار آغاز کند."

رییس جمهور ترمپ افزود که "این (انسداد) برای کشور ۱.۵تریلیون دالر هزینه داشت" و گفت: ”جمهوریخواهان هیچ‌گاه خواستار انسداد نبودند و پانزده بار برای ادامه مصارف مالی رای دادند.”

بودجهٔ توشیح شده از سوی ترمپ، مصارف حکومت را تا ۳۰ ماه جنوری سال ۲۰۲۶ تمویل می‌کند.

این بودجه در اوایل هفته جاری با ۶۰ رای موافق و ۴۰ رای مخالف در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده تایید شد و چهارشنبه شب با ۲۲۲ رای موافق و ۲۰۹ رای مخالف در مجلس نمایندگان کانگرس پس از آن به تصویب رسید که شش عضو دموکرات این مجلس از آن حمایت کردند.

قبل از تصویب بودجه در مجلس نمایندگان، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در این مجلس، با ابراز مخالفت با آن، جمهوریخواهان را به انسداد حکومت ملامت کرد و بر گنجانیدن سبسایدی خدمات صحی برای میلیون‌ها امریکایی تاکید ورزید که به بیمه صحی از طریق مرجع کاری خود دسترسی ندارند.

در بودجه‌ای که از سوی کانگرس تصویب و از سوی ترمپ توشیح شده است، این سبسایدی‌ها شامل نمی‌‎باشد، ولی اعضای دموکرات مجلس نمایندگان روز چهارشنبه طرحی را ارایه کردند که در صورت کسب ۲۱۸ امضا، این مجلس را وا خواهد داشت تا برای تمدید سبسایدی‌های خدمات صحی رای گیری کند.