دفتر کنترول سرمایه‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده، ۳۲ فرد و نهاد را با چهار کشتی تحریم و شناسایی کرد.

این اقدام وزارت مالیۀ ایالات متحده، بزرگترین گام تحریمی تا به امروز علیه انصارالله تحت حمایت ایران است که به حوثی‌ها معروف اند.

این شبکه‌ها روز پنجشنبه ۱۱ سپتمبر، به عنوان بخشی از جمع‌آوری کمک‌های مالی غیرقانونی جهانی، قاچاق و عملیات تدارکاتی سلاح حوثی‌ها هدف قرار داده شدند.

این تحریم‌ها شرکت‌های وابسته به حوثی‌ها، مالکین و سایر افراد عملیاتی کلیدی این گروه را که در یمن، چین، امارات متحدۀ عرب و جزایر مارشال مستقر اند، شامل می‌شود.

جان کی هرلی، معاون وزارت مالیه در امور تروریزم و استخبارات مالی در این بیانیه گفته است: "حوثی‌ها به تهدید کارمندان و دارایی‌های ایالات متحده در بحیرۀ احمر، حمله بر متحدین ایالات متحده در منطقه و تعضیف امنیت بحری بین‌المللی در همآهنگی با رژیم ایران، ادامه می‌دهند."

در بیانیۀ وزارت مالیۀ امریکا تذکر رفته که آن‌عده افرادی که هدف این تحریم ها قرار گرفته اند، تامین مالی و تسهیل دستیابی حوثی‌ها به مواد پیشرفته نظامی، از جمله میزایل‌های بالستیک، میزایل‌های کروز و قطعات درون را که برای حمله به نیروهای ایالات متحده و متحدان این کشور و نیز کشتی‌های تجارتی در بحیرۀ سرخ استفاده می‌شوند، بر عهده دارند.