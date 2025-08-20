ایالات متحده بر سارنوالان و قضات بیشتر محکمۀ هاگ تحریم وضع کرد

ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۰ اگست بر چهار مقام دیگر محکمۀ بینالمللی جرایم (محکمۀ هاگ) تحریم وضع کرد.
این محکمه ادعاهای ارتکاب جرایم جنگی از سوی نظامیان اسراییلی را در جریان جنگ علیه گروه تروریستی حماس در غزه، پیگرد میکند. اسراییل ادعاهای جرایم جنگی در غزه را رد کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، با نشر بیانیهای گفت: "به تاسی از فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ رییس جمهور [دونالد] ترمپ، من کمبرلی پروست از کانادا، نیکولاس گویلو از فرانسه، نزهت شمیم خان از فیجی و مامی ماندیایی نیانگ از سنیگال را تحریم میکنم."
فرمان ترمپ تحریمها را بر محکمۀ بینالمللی جرایم وضع کرده و این نهاد را به اتخاذ "اقدامات نامشروع و بیبنیاد که امریکا و متحدان" آن را هدف قرار میدهد، متهم کرده است.
روبیو در تحریمهای جدید، اعلام کرده است که این افراد "شهروندان خارجی اند که مستقیماً در تلاشهای محکمۀ بینالمللی جرایم برای پیگرد، بازداشت، توقیف یا بازجویی شهروندان ایالات متحده و اسراییل بدون آگاهی دو کشور، دخیل اند."
حکومت ایالات متحده در ماه جون چهار قاضی محکمۀ بینالمللی جرایم را به خاطر "سواستفاده از قدرت" این محکمه، تحریم کرد.
ایالات متحده و اسراییل اعضای محکمۀ بینالمللی جرایم نیستند و نه هم مشروعیت این محکمه را که حکم بازداشت بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، را صادر کرده است، به رسمیت میشناسد.
