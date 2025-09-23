کارلا سندز: سازمان ملل متحد به اصلاحات نیاز دارد

کارلا سندز، رییس بنیاد "ابتکار پالیسی خارجی امریکا نخست" و سفیر پیشین ایالات متحده بر ضرورت ایجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد تاکید کرد. او گفت که ملل متحد آنگونه که باید عمل کند، از سالها به اینسو چنین عمل نکرده است.
سندز در مصاحبه با صدای امریکا گفت: "فراهم کردن بودجه ایالات متحده برای سازمان ملل متحد باید مستقیما به عملکرد و پاسخگویی این نهاد گره خورده باشد."
کارلا سندز با حمایت از تصمیم بیرون ساختن ایالات متحده از سازمان جهانی صحت گفت که این یکی از دلایلی است که رییس جمهور ترمپ ایالات متحده را از سازمان جهانی صحت بیرون کرد، زیرا به گفتۀ سندز ، سازمان جهانی صحت در هدف و ماموریت خود شکست خورده بود.
سندز گفت که ایالات متحده "حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال به سازمان جهانی صحت می دادیم حالانکه چین بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر سهمیه پرداخت میکرد. لذا، بلی اگر عملکرد را به بودجه گره بزنید، فکر میکنم سازمان ملل متحد خواهید داشت که عملکرد بهتری خواهد داشت، زیرا آنها عملکرد بهتری خواهند داشت، زیرا باید بودجه را دریافت کنند. و از آنجایی که ما بزرگترین تأمینکننده بودجه هستیم، فکر میکنم این مفکورۀ فوقالعادهای است."
سندز تاکید کرد که اولویت بندی مهترین مسایل، دشوار است. او به صدای امریکا گفت که همه چیز اشتباه بود و در حال حاضر سازمان ملل به خوبی به آنها خدمت نمیکند.
سفیر پیشین ایالات متحده این را هم گفت که سازمان ملل متحد در برابر ایجاد تغییر بسیار مقاوم است و در برخی موارد به گفتۀ وی در"مهمترین کمیتههای آن بازیگران بدی" حضور دارند.
کارلا سندز گفت: " سازمان ملل متحد در برابر تغییر بسیار مقاوم است، و ما در برخی از مهمترین کمیتههای آن بازیگران بسیار بدی داریم. ما همچنین چین را داریم، حزب کمونیست چین رهبری بیشتری دارد. آنها بیشتر از هر کشور دیگری، سازمانهایی از این نوع را در سازمان ملل متحد رهبری میکنند، حتی اگر تقریباً بیشترین سهم را نداشته باشند. و همچنین، آنها تلاش می کنند تا سوسیالیزم با ویژگیهای چینی را در زبان، نوشتار و قوانین سازمان ملل متحد بنویسند یا اجرا کنند تا پالیسی را شکل دهند، تا بیشتر شبیه چیزی باشد که آنها میخواهند از بیجینگ در حکومت جهانی ببینند."
کارلا سندز افزود که پالیسی صلح از راه قدرت که رییس جمهور ترمپ به آن اشاره دارد به این معنی است که ایالات متحده باید اقتصاد قوی و اردوی قوی داشته باشد و جهان باید درک کند که [دربرابر] بازیگران بد، ما از قدرت خود استفاده خواهیم کرد. او با اشاره به حملات هوایی ایالات متحده بر سایت های هستهای ایران گفت: "من فکر میکنم که او با استفاده از آن بمبهای سنگرشکن در سایتهای غنیسازی هستهای ایران، این را نشان داده است، به عنوان مثال، چگونه برخی از اعضای این کارتلهای قاچاق مواد مخدر را که مواد مخدر را به ایالات متحده وارد میکردند، از بین برده است."
سندز با انتقاد از پالیسی شماری از کشورهای متحد ایالات متحده در قبال جنگ حماس – اسراییل گفت: " این شرمآور است که این تروریستها هنوز گروگانهای کشته و زنده را در خاک خود نگه میدارند. میدانید، اسرائیل گفته است که قصد دارد حماس را پاکسازی کند و این چیز خوبی است. من فکر میکنم اکثر کشورها از این حمایت میکنند. ما برای حل این وضعیت به رهبری قوی امریکا نیاز داریم. اما بسیاری از به اصطلاح متحدان ما در واقع به این تروریستها کمک میکنند، زیرا وقتی شرط میبندید که به تروریستها به دلیل فعالیتهای تروریستیشان پاداش میدهید، شاهد فعالیتهای تروریستی بیشتری از آنها خواهید بود."
او افزود که اسراییل چندین بار به حماس "راه حل دو کشوری را پیشنهاد داده است، و آنها هر بار که برای صلح تلاش کردهاند، [حماس] آن را رد کردهاند. بنابراین آنها به صلح علاقهای ندارند. آنها به فتح علاقه دارند. بنابراین ما باید با واقعیت روبرو شویم. متاسفم که متحدان اروپایی ما بسیاری از آنها هستند، نه همه آنها این کار را نمیکنند."
کارلا سندز، رییس بنیاد "ابتکار پالیسی خارجی امریکا نخست" و سفیر پیشین ایالات متحده با انتقاد از اقدامات یهودستیزانه به صدای امریکا گفت به خاطر دیدن "دوبارۀ یهودستیزی" متاسف است و فکر می کرد که این [احساسات] پس از هولوکاست تمام شده و نازیها شکست خوردهاند و اسرائیل ملت خود را به دست آورده است.
