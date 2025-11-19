دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که معتقد است ایران می‌خواهد یک توافق را روی برنامۀ هسته‌ای خود انجام دهد و او (ترمپ) جهت دسترسی به این توافق حاضر است.

دونالد ترمپ در جریان کنفرانس خبری مشترک با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به روز سه شنبه در قصرسفید گفت: " فکر می‌کنم آنان (ایران) به گونۀ شدید خواهان انجام یک توافق استند. من کاملا به انجام اینکار حاضر استم و ما با آنان گپ می‌زنیم و یک روند را آغاز می‌کنیم."

رییس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که طرفین می‌توانستند آن‌را قبل از جنگ دوازده روزه انجام دهند " اما این کار عملی نشد."

در طول جنگ، ایالات متحده و اسراییل به ساحات هسته‌‎ای ایران که به گفته آن‌ها بخشی از یک برنامه تسلیحاتی پیشرفته بود، حمله کرده و آن‌ها را نابود کردند.

ایالات متحده قبل از جنگ دوازده روزه، چندین دور مذاکره را با ایران برگزار کرد تا سعی ورزد راه تهران را به سمت دستیابی به بم هسته‌ای برای همیشه مسدود کند و این مذاکرات از آن زمان متوقف شده است.

ایران گفته است که می‌خواهد توانمندی‌های غنی سازی یورانیم خود را دوباره احیا کند، آنچه ایالات متحده آن را به عنوان بخشی از برنامۀ تسلیحاتی می‌نگرد. ایران به گونۀ علنی نگفته است که برای آغاز دوبارۀ مذاکرات هسته‌ای آماده است.

ترمپ گفت که حتی اگر ایران چیزی دیگری می گوید، این کشور "بسیار دوست دارد یک توافق داشته باشد".

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این خصوص به خبرنگاران گفت که یک توافق هسته‌ای با ایران به نفع منطقه و جهان است.

در عین حال، رافایل گروسی، رییس ادارۀ بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه (۱۹ نومبر)، در جریان نشست این اداره در ویانا، از ایران خواست تا اجازۀ تفتیش از ساحاتی را بدهد که در ماه جون، هدف حملۀ ایالات متحده و اسراییل قرار گرفته اند.

گزارش‌ها حاکیست که فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده، یک پیشنویس قطعنامۀ را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی تسلیم کرده اند که خواهان دسترسی به ساحات هدف قرار گرفته در حملات هوایی امریکا و اسراییل است.

سازمان ملل متحد، پس از آن در ماه سپتمبر، تعزیرات مرتبط با برنامۀ هسته‌ای را بر ایران دوباره اعمال کرد که به این نتیجه رسید که ایران به توافق ۲۰۱۵ خود پایبند نیست. توافقی که ایران قبول کرده بود فعالیت های هسته‌ای خود را که می‌تواند به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود لغو کند و در بدل آن تعزیرات وضع شدۀ جهانی از جانب قدرت های جهان بر ایران برطرف شود.